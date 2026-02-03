البحوث الإسلاميَّة يعلن نتيجة مسابقة إيفاد رمضان 1447هـ للوعَّاظ والقرَّاء

أعلنت الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، نتيجة مسابقة إيفاد شهر رمضان المبارك للعام 1447هـ = 2026م، الخاصَّة بالوعَّاظ والقرَّاء ومعلِّمي القراءات.

وأوضحت الأمانة أنَّ إعلان النتيجة جاء عقب الانتهاء من أعمال الفحص والتقييم، وَفق الضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يضمن تحقيق مبدأ الشفافيَّة وتكافؤ الفرص بين المتقدِّمين.

وأشارت الأمانة إلى أنَّ هذه المسابقة تأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على اختيار الكفاءات الدعويَّة المؤهَّلة عِلميًّا وشرعيًّا، والقادرة على تمثيل الأزهر في الخارج، ونَقْل رسالته الوسطيَّة ومنهجه المعتدل، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

يمكن الاطِّلاع على نتيجة المسابقة من خلال الرابط الآتي:

https://url-shortener.me/APO5