رئيس جهاز حماية المستهلك يبحث مع نظيره الكويتي تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

استقبل إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، فيصل عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة بدولة الكويت، يرافقه علي حربي، مراقب التفتيش بمحافظة الأحمدي، وذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بدعم وتعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة، وتوطيد أواصر التعاون المشترك بين الجهات المعنية بحماية المستهلك، وبحث آفاق العمل المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال، بما يعزز التكامل المؤسسي، ويُسهم في استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين في كلا البلدين.

آليات رصد ومتابعة الممارسات السلبية داخل الأسواق

وشهد اللقاء مناقشة عددٍ من أوجه التعاون الفني والإداري بين جهاز حماية المستهلك ونظيره الكويتي، وذلك في إطار الاختصاصات القانونية المنوطة بالجانبين، وبما يتسق مع الأطُر التشريعية الحاكمة لحماية حقوق المستهلك.

وتناول الجانبان تطوير آليات رصد ومتابعة الممارسات السلبية داخل الأسواق، وتعزيز منظومة تلقي وفحص شكاوى المستهلكين، فضلًا عن تبادل الخبرات المتعلقة بإجراءات التحذير والاستدعاء الخاصة بالسلع غير المطابقة للمواصفات، لا سيما في قطاع السيارات، كما بحث اللقاء تبادل الخبرات المؤسسية، والاطلاع على النظم التشريعية والتنظيمية، وأفضل الممارسات الرقابية المعمول بها، بما يدعم ترسيخ التنسيق المؤسسي، ويُسهم في بناء إطار تعاون فعّال ومستدام قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز قدرة الأجهزة المعنية على إنفاذ القوانين ومواجهة التحديات المختلفة بالأسواق.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن العلاقات المصرية–الكويتية تُجسّد نُموذجًا متقدمًا للتعاون الاستراتيجي بين دولتين شقيقتين، وتقوم على أسس راسخة من التنسيق والتكامل، في ضوء التوجيهات المستمرة للقيادتين السياسيتين في البلدين، والداعية إلى تعميق أطر الشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من الحكومة المصرية، بأهمية تعزيز العمل المؤسسي المشترك مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما في الملفات المرتبطة بحماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق.

وقال إن الدور الذي تضطلع به أجهزة حماية المستهلك بات يحظى بأهمية متزايدة في ظل ما تشهده المنطقة من توسع اقتصادي، وتنامي حركة التبادل التجاري، بما يستوجب تعزيز التنسيق وتكامل الجهود لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، والتعامل بكفاءة مع التحديات المرتبطة بالتجارة العابرة للحدود وسلاسل الإمداد، على نحو يحقق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين ودعم استقرار الأسواق.

من جانبه، أعرب فيصل عبد الله الأنصاري عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، وما تشهده من تطور مستمر وتنسيق وثيق على مختلف الأصعدة، مُشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك المصري في دعم استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات الفنية والتشريعية بين الجانبين، لا سيما في ظل تنامي حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وأوضح أن هذا التعاون يعكس حرص البلدين الشقيقين على بناء شراكة فعّالة ومستدامة بين أجهزة حماية المستهلك، تسهم في مواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز الثقة في الأسواق، وتحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة بما يخدم مواطني البلدين.

وفي هذا السياق، أشار إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى توافق الجانبين على أهمية مواصلة التنسيق المشترك وتفعيل قنوات التواصل المؤسسي بين أجهزة حماية المستهلك في البلدين، بما يضمن استدامة تبادل الخبرات وتكامل الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن هذا التنسيق يستهدف تبادل الخبرات الفنية والتشريعية، والاطلاع على أفضل الممارسات الرقابية والتنظيمية المعمول بها، إلى جانب دعم بناء القدرات المؤسسية ورفع كفاءة منظومة حماية المستهلك، بما يُسهم في تعزيز جاهزية الأجهزة المعنية للتعامل مع التحديات المرتبطة بالتوسع في حركة التجارة، وسلاسل الإمداد الحديثة، والتجارة العابرة للحدود، على نحو يدعم استقرار الأسواق ويحمي حقوق المستهلكين.

وفي ختام اللقاء، اصطحب إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، فيصل عبد الله الأنصاري، في جولة داخل مقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، حيث اطلع على التجهيزات التقنية واللوجستية المتقدمة، وزار مركز التدريب الدولي التابع للجهاز للاطلاع على ما يتم فيه من نقل أفضل التجارب المصرية في مجال حماية المستهلك إلى الدول العربية والإفريقية الشقيقة.

كما شملت الجولة زيارة اللجنة الفنية للسيارات، حيث دار حوار موسع بين فيصل عبد الله الأنصاري واللواء دكتور مهندس جمال السعيد، رئيس لجنة السيارات، بالإضافة إلى حسام عبد الموجود، مدير إدارة السيارات، للاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات الفنية المعتمدة في دراسة وفحص شكاوى السيارات وإبداء الرأي الفني وإصدار التوصيات اللازمة، مع إشادة الأنصاري بالدور المحوري الذي تقوم به اللجنة في حماية حقوق المستهلكين، مؤكداً حرصه على نقل هذه الخبرات والتجارب الناجحة إلى دولة الكويت لتعزيز التعاون الفني بين البلدين.

كما شملت الجولة زيارة المرصد الإعلاني والإعلانات المضللة بمقر الجهاز، حيث اطلع الأنصاري على أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في رصد الممارسات الضارة والمخالفات، لا سيما في مجالات التجارة الإلكترونية والمسابقات، بما يُسهم في تعزيز قدرات الجهاز على حماية المستهلكين وضمان شفافية الأسواق الرقمية.

وقد أعرب فيصل الأنصاري عن إعجابه بما شاهده من إنجازات وإنفاذ فاعل للمهام على أرض الواقع، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة والتجهيزات التقنية المتقدمة بمقر الجهاز، الذي تم افتتاحه رسميًا بحضور رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه التجربة تعكس الدور المحوري لمصر في مجال حماية المستهلك على مستوى المنطقة، وحرص الجهاز على بناء قدرات مؤسسية قوية، وتعزيز الكفاءات الرقابية والفنية، وتطوير منظومة العمل بما يدعم التعاون المشترك، ويخدم مصالح المستهلكين، ويسهم في تعزيز استقرار الأسواق على الصعيد الإقليمي.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الزيارة تؤكد التزام الجهاز بتطوير منظومة العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتعزيز الابتكار في مجالات حماية المستهلك، مؤكدا أن استمرار هذه الشراكات يعكس رؤية الدولة في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول الشقيقة، ويُسهم في تعزيز قدرة الأجهزة الرقابية على مواجهة التحديات الحديثة في الأسواق المحلية والإقليمية، وضمان استقرارها وحماية مصالح المستهلكين.