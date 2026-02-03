قنوات النهار تكشف عن خطتها البرامجية لعام 2026 وخريطة رمضان

استضافت شبكة قنوات النهار كبرى الشركات المعلنة والوكالات الإعلانية العالمية والمحلية، وذلك يوم الأربعاء 28 يناير، بأحد الفنادق الكبرى على النيل ..حيث كشفت عن خطتها البرامجية والمحتوى الذي ستقدمه خلال عام 2026، إلى جانب الخريطة الرمضانية والبرامج والمسلسلات التي ستعرضها الشبكة خلال شهر رمضان الكريم.

وسلطت قنوات النهار الضوء على كوكبة من أبرز نجوم الإعلام الذين يطلون على الجمهور المصري والعربي عبر شاشاتها، من خلال مزيج متوازن من البرامج الترفيهية الهادفة والبرامج الجادة ذات التأثير القوي في الشارع المصري. ومن أبرز هذه البرامج:

برنامج الصورة تقديم الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي، برنامج آخر النهار تقديم تامر أمين وخالد أبو بكر، برنامج باب الخلق تقديم الإعلامي الكبير محمود سعد.

كما تضم الخريطة مجموعة من البرامج ذات الجماهيرية النسائية الواسعة، من بينها:

صبايا الخير تقديم ريهام سعيد، اسأل مع دعاء تقديم دعاء فاروق، الستات تقديم سهير جودة ومفيدة شيحة، و أكلة بيتي تقديم مروة الشافعي.

وتتميز قنوات النهار أيضًا ببرامج الحوار الجريئة، مثل برنامج خلاصة الكلام تقديم أميرة بدر، وبرنامج إلا خمسة تقديم راغدة شلهوب على القناة الجديدة " النهار life " إضافة إلى البرنامج الترفيهي الذي انطلق مؤخراً " night life" لحسام المراغي .

إلى جانب التميز الواضح لشبكة النهار في تقديم الدراما عبر القناة العامة و قناة النهار دراما من خلال باقة متنوعة من المسلسلات الكلاسيكية والجديدة، لتصبح الدراما على شاشات النهار ملاذًا ترفيهيًا مميزًا للأسرة المصرية.

وفي ختام الفعالية، استعرضت شبكة قنوات النهار محتواها القوي لشهر رمضان الكريم، ودخولها سباق الدراما الرمضانية بخمسة مسلسلات، من بينها عملان حصريان هما:

اسأل روحك بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي، والمسلسل الكوميدي السوق الحرة بطولة محمد رضوان، محمد ثروت، هالة فاخر، ونخبة من نجوم الكوميديا في مصر.

كما تعرض الشبكة لأول مرة ثلاث مسلسلات جديدة:

روچ أسود بطولة رانيا يوسف، مي سليم، لقاء الخميسي، فرح الزاهد و داليا مصطفى، وهو عمل مستوحى من قصص حقيقية. ومسلسل المصيدة بطولة حنان مطاوع وخالد سليم، في إطار درامي خفيف سريع الإيقاع، والمسلسل البوليسي قطر صغنطوط بطولة محمد رجب.

ولم تقتصر الخريطة الرمضانية على الدراما فقط، بل تضم أيضًا خمسة برامج جديدة ومتنوعة، هي: رحلة المليار تقديم لميس الحديدي، خيرك سابق تقديم ريهام سعيد، التحقيق تقديم سامح سند، أقر وأعترف تقديم كابتن أحمد شوبير، وأسرار تقديم أميرة بدر.

وفي نهاية اليوم، وجّه الأستاذ علاء الكحكي، رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار، الشكر لكل من دعم القناة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له دور كبير في ترسيخ تواجد قنوات النهار بقوة بين الفضائيات المصرية وقدرتها على المنافسة في السوق الإعلامي.