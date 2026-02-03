21 فبراير.. محاكمة الفنان محمود حجازي بتهمة التعدي على زوجته

حددت جهات التحقيق، أولى جلسات محاكمة الفنان محمود حجازي في القضية المتهم فيها بالتعدي على زوجته، وذلك يوم 21 فبراير الجاري.

وكانت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية، بعد اتهامه بالاعتداء على زوجته وإحداث إصابات بها، على خلفية خلافات أسرية بينهما.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا من زوجة الفنان، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء داخل مسكنهما بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابتها بعدة إصابات، وفق ما ورد بأقوالها أمام جهات التحقيق.

وعقب البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، حيث جرى الفحص وإجراء التحريات اللازمة، والتي توصلت إلى أن المشاجرة نشبت نتيجة خلافات أسرية، دون وجود شبهة جنائية أخرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية، مع استمرار فحص التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.