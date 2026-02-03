قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك
وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس
دخلت حيز التنفيذ .. قرارات جديدة بشأن الإيجار القديم في 8 محافظات
وزير الخارجية يؤكد لنظيره البرتغالي ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ المرحلة الثانية بشأن غزة
حوادث

21 فبراير.. محاكمة الفنان محمود حجازي بتهمة التعدي على زوجته

الفنان محمود حجازي وزوجته
الفنان محمود حجازي وزوجته
ندى سويفى

حددت جهات التحقيق، أولى جلسات محاكمة الفنان محمود حجازي في القضية المتهم فيها بالتعدي على زوجته، وذلك يوم 21 فبراير الجاري.
وكانت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية، بعد اتهامه بالاعتداء على زوجته وإحداث إصابات بها، على خلفية خلافات أسرية بينهما.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا من زوجة الفنان، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء داخل مسكنهما بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابتها بعدة إصابات، وفق ما ورد بأقوالها أمام جهات التحقيق.
وعقب البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، حيث جرى الفحص وإجراء التحريات اللازمة، والتي توصلت إلى أن المشاجرة نشبت نتيجة خلافات أسرية، دون وجود شبهة جنائية أخرى.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية، مع استمرار فحص التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

الفنان محمود حجازي محاكمة الفنان محمود حجازي التعدي على زوجته

