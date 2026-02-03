النائب العام الليبي يفتح تحقيقا بعد مقتل سيف الإسلام القذافي قرب الزنتان

أعلن النائب العام الليبي فتح تحقيق رسمي في حادثة اغتيال سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي قتل اليوم في منزله بمنطقة الحمادة قرب مدينة الزنتان.

وأكدت مصادر مقربة من عائلة القذافي لقناة "الحدث" أن أربعة مسلحين اقتحموا مقر إقامة سيف الإسلام بعد تعطيل كاميرات المراقبة، ما أدى إلى اشتباكات مع نجل القذافي انتهت بمقتله حوالي الساعة 02:30 ظهرًا.

وأشارت المصادر إلى أن المنفذين فروا بسرعة بعد إصابته، وأنه جرى ترتيبات لانتشال جثمانه من المكان.

وأضافت المصادر أن العائلة لا تملك معلومات مؤكدة عن الطرف الذي يقف وراء عملية الاغتيال، وأنهم يعيشون لحظات صدمة وحزن عميق.

هذا وأكد فريق سيف الإسلام السياسي مقتله، مشيرًا إلى أنه تصدى لعدد من المهاجمين في منزله الذي يقيم فيه منذ عشر سنوات قبل أن يقتل. ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن نقل جثمانه من الزنتان.