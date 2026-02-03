الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من «النواب» لتقديم نسخة جديدة متكاملة

أعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عن سحب الحكومة لمشروع تعديل قانون المرور ،استعدادا لتقديم مشروع قانون متكامل .

وقال المستشار هشام بدوي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب :أن الحكومة أبلغت مجلس النواب بأنها ستتقدم بمشروع قانون متكامل للمرور، وسيتم عرضه على المجلس فور الانتهاء من إعداده .



وأشار المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، إلى إخطار المجلس برؤساء و ممثلي الهيئات البرلمانية

على النحو الآتي:

-النائب/ أحمد حسن العطيفي (حماة وطن)

-النائب/ طارق سيد الطويل (الشعب الجمهوري)

-النائب/ محمود سامي الإمام (المصري الديمقراطي)

-النائب/ محمد عبدالعليم داود (الوفد)

-النائبة/ إيرين سعيد (الإصلاح والتنمية)

-النائب/ محمد أحمد فؤاد (العدل) .