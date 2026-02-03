قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الغندور يثير الجدل بشأن توقعات مباراة النادي الأهلي والبنك

علا محمد

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً للجماهير بشأن مباراة النادي الأهلي و البنك الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.


وكتب الغندور :"توقعاتكم لمباراة النادي الأهلي و البنك الأهلي و اول ٣ توقعات صحيحة فانلة النادي الأهلي".


يترقب عشاق كرة القدم المصرية دقات الثامنة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026 لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بين النادي الأهلي مع  البنك الأهلي، حيث سيقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الظهور الأخير للفريقين في المسابقة
تحظى مواجهة الليلة بندية وتكافؤ كبير كعادة لقاءات الفريقين في السنوات الأخيرة إذ يدخل الأهلي المباراة بعد فوز مهم على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في آخر ظهور له ببطولة الدوري بينما حقق البنك الأهلي انتصارًا ثمينًا على المقاولون العرب بهدف دون رد في الجولة نفسها.

موقف الأهلي والبنك الأهلي في جدول الدوري
خاض الأهلي 13 مباراة في الدوري جمع خلالها 26 نقطة بعدما حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر مواجهة واحدة وسجل لاعبوه 23 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا.

وفي المقابل خاض البنك الأهلي 14 مباراة في الدوري جمع خلالها 20 نقطة بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.

الأوراق الرابحة في صفوف الأهلى
يضع توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، آمالًا عريضة على تألق نجومه تريزيجيه ومروان عثمان وأشرف بن شرقى ومحمد هاني من أجل تحقيق الانتصار والاستمرار في الحفاظ على درع الدوري داخل الخزائن الحمراء للموسم الثالث على التوالي فيما يستمر غياب إمام عاشور نجم خط وسط الفريق تنفيذًا لعقوبة الإيقاف الموقعة عليه بسبب تخلفه عن رحلة السفر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز.

الأوراق الرابحة في صفوف البنك الأهلي
يعول أيمن الرمادي المدير الفني للبنك الأهلي على مجموعة من لاعبيه المتألقين وفي مقدمتهم أسامة فيصل وقفة ومصطفى شلبي وأحمد ياسر ريان ويسرى وحيد وأحمد رضا وياو أنور ومحمود الجزار من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

القنوات الناقلة للمباراة
تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري ويسبق اللقاء استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.

الإعلامي خالد الغندور الغندور الأهلي لبنك الأهلي استاد القاهرة

