التفوق للمار الأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي والبنك قبل موقعة الليلة

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره البنك الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في مواجهة تحمل أهمية خاصة لكلا الفريقين في سباق النقاط.

تأتي المباراة في توقيت حاسم من عمر المسابقة، في ظل اشتعال المنافسة على المراكز المتقدمة، وسعي الأهلي لمواصلة الضغط على فرق الصدارة، مقابل طموحات البنك الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه بمنتصف جدول الترتيب.

تفوق تاريخي للأهلي في المواجهات المباشرة

تشير الأرقام إلى أفضلية واضحة للنادي الأهلي في تاريخ مواجهاته أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز، منذ صعود الأخير إلى المسابقة بداية من موسم 2020-2021.

وخاض الفريقان 10 مواجهات رسمية في الدوري، نجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال 5 مباريات، بينما حقق البنك الأهلي فوزًا وحيدًا، في حين انتهت 4 مباريات بنتيجة التعادل، ما يعكس تفوقًا نسبيًا للأحمر في سجل اللقاءات المباشرة.

كانت أول مواجهة جمعت الفريقين قد أقيمت في 17 يناير 2021، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، في مباراة اتسمت بالحذر الدفاعي من الجانبين، بينما شهدت آخر مواجهة بين الفريقين فوز الأهلي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم يوم 14 مايو 2025.

وسجل هدفي الأهلي في تلك المباراة إمام عاشور ووسام أبو علي، ليؤكد الفريق الأحمر تفوقه في المواجهات الحديثة أمام البنك الأهلي.

أرقام تهديفية تميل للأحمر

وعلى مستوى الأهداف، تمكن لاعبو الأهلي من تسجيل 12 هدفًا في شباك البنك الأهلي خلال المواجهات السابقة، بينما استقبلت شباكهم 6 أهداف فقط، ما يعكس التفوق الهجومي والدفاعي للأحمر في لقاءات الفريقين.

ويتقاسم محمد شريف ووسام أبو علي صدارة قائمة هدافي الأهلي في مواجهات البنك الأهلي، بعدما نجح كل منهما في تسجيل هدفين، في حين توزعت باقي الأهداف على عدد من لاعبي الفريق عبر المواسم المختلفة.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم منتشيًا بفوزه في الجولة الماضية على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الانتصار الذي منح الفريق دفعة معنوية قوية قبل صدام البنك الأهلي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات، وتعادل في 5 مواجهات، وتلقى هزيمة واحدة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع فرق المقدمة ومواصلة المنافسة بقوة على اللقب.

في المقابل، يتواجد البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و8 تعادلات مقابل خسارتين فقط، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب القاهرة، تعزز موقفه في جدول الترتيب وتمنحه دفعة قوية في الجولات المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة الليلة صراعًا فنيًا قويًا، في ظل رغبة الأهلي في فرض سيطرته مبكرًا، مقابل اعتماد البنك الأهلي على التنظيم الدفاعي واللعب على التحولات السريعة، في محاولة لإرباك حسابات المارد الأحمر