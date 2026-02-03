فرنسا تلاحق إسرائيليتين متهمتين بالتواطؤ في الإبادة الجماعية

أصدر السلطات الفرنسية مذكرات توقيف بحق مواطنتين فرنسيتين يحملون الجنسية الخاصة بالكيان الإسرائيلي.

جاء اعتقال الإسرائيليتين بتهمة "التواطؤ في الإبادة الجماعية" على خلفية محاولتهما منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة التي دمرتها حرب الإبادة، حسبما أفاد مصدر قانوني.

وبحسب محامي المنظمات غير الحكومية التي قدمت شكوى قانونية العام الماضي، فإن هذه هي المرة الأولى التي تعتبر فيها دولة ما منع المساعدات بمثابة "تواطؤ محتمل في الإبادة الجماعية".

وأفاد مصدر مقرب من التحقيق عقب تقرير إعلامي فرنسي، بأن مذكرات التوقيف صدرت في يوليو من العام الماضي بحق “نيلي كوبر-ناوري” من جماعة "إسرائيل إلى الأبد" و"راشيل تويتو "من جماعة "تساف 9".

تنص أوامر التوقيف على مثول الإسرائيليتين أمام قاضي التحقيق، ولكن ليس على احتجازهما.

تتهم الاثنتان بالسعي لمنع شاحنات المساعدات من دخول غزة بين يناير ونوفمبر 2024 وفي مايو من العام الماضي عند معبري نيتزانا وكرم شالوم الحدوديين.

وفي مقابلة مع موقع "ذا نيوز"، وصفت كوبر-ناوري، البالغة من العمر 50 عاماً، التحقيق الفرنسي بأنه "جنون".

وقال المصدر إن المتهمتان مشتبه بهما أيضاً في "التحريض العلني على الإبادة الجماعية" من خلال دعوتهما إلى منع وصول المساعدات إلى غزة.

وقال مصدر آخر مقرب من التحقيق إنه قد يتم إصدار أوامر اعتقال بحق حوالي 10 أشخاص آخرين.

قدّم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومنظمتا الحق والميزان الحقوقيتان الشكاوى العام الماضي.

وقالت كليمنس بيكتارتي، محامية المنظمات، إنها أول تحقيق من نوعه في قانون الإبادة الجماعية.

كما تم تقديم شكاوى قانونية أخرى في فرنسا بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" تتعلق بمقتل أطفال فرنسيين فلسطينيين في غزة في غارة جوية إسرائيلية، وضد جنديين فرنسيين إسرائيليين شاركا في عمليات في القطاع.