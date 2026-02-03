قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للعائدين عبر معبر رفح
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لأول مرة.. قدرة الصين على توليد الطاقة الشمسية في طريقها لتجاوز الفحم

مجلس الكهرباء الصيني: توقعات بأن تتجاوز قدرة توليد الطاقة الشمسية الفحم لأول مرة هذا العام
مجلس الكهرباء الصيني: توقعات بأن تتجاوز قدرة توليد الطاقة الشمسية الفحم لأول مرة هذا العام
أ ش أ

توقع مجلس الكهرباء الصيني أن تتجاوز قدرة توليد الطاقة الشمسية في البلاد للفحم لأول مرة هذا العام، وفقا لأكبر مجموعة لصناعة الكهرباء في البلاد، مما يمثل علامة فارقة في جهود البلاد الطويلة الأمد لبناء نظام طاقة أنظف.

وبحسب وكالة بلومبرج .. قال المجلس في تقرير اليوم الاثنين إن الصين ، التي تعمل على بعض من أرخص الكهرباء في العالم بأكثر من ضعف حجم الولايات المتحدة ، تسير على الطريق الصحيح للحصول على حوالي نصف قدرتها على توليد الطاقة الشمسية والرياح بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تنخفض حصة الفحم إلى حوالي ثلث الإجمالي حتى وسط طفرة في البناء.

وتشير تقديرات لجنة الانتخابات المركزية إلى أن إجمالي قدرة الفحم يبلغ حوالي 1333 جيجاوات بحلول نهاية عام 2026، في حين أنهت الطاقة الشمسية عند 1200 جيجاوات في عام 2025 وبلغ متوسط نموها 270 جيجاوات سنويا على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفقا لبيانات إدارة الطاقة الوطنية.

ومن المتوقع أن تتجاوز قدرة التوليد الجديدة عبر مصادر الطاقة 400 جيجاوات في عام 2026، مما يواكب على نطاق واسع ارتفاع الطلب على الكهرباء. وقد ساعد البناء البلاد على تجنب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع مثل تلك التي شوهدت في عامي 2021 و 2022، وهي مشكلة استمرت حتى وقت قريب في التأثير على أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا.

إدارة الطاقة الوطنية مجلس الكهرباء الصيني قدرة توليد الطاقة الشمسية مجموعة لصناعة الكهرباء لجنة الانتخابات المركزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

أرشيفية

كاتب فلسطيني: إعادة تشغيل معبر رفح انتصار للدبلوماسية المصرية وكسر مخططات التهجير

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو

أرشيفية

المدير التنفيذي لمعرض الكتاب : 400 ندوة ومؤتمر و100 فعالية فنية خلال المعرض

بالصور

لأول مرة.. الصين تتخذ قرارا غير مسبوق بحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

بسعر 320 ألف جنيه فقط.. شبيهة BMW للبيع بحالة فابريكا

بريليانس FRV
بريليانس FRV
بريليانس FRV

انتبهي لأظافرك.. علامة صامتة قد تكشف خطرًا صحيًا لا ترينه

الاظافر
الاظافر
الاظافر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد