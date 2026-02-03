لأول مرة.. قدرة الصين على توليد الطاقة الشمسية في طريقها لتجاوز الفحم

توقع مجلس الكهرباء الصيني أن تتجاوز قدرة توليد الطاقة الشمسية في البلاد للفحم لأول مرة هذا العام، وفقا لأكبر مجموعة لصناعة الكهرباء في البلاد، مما يمثل علامة فارقة في جهود البلاد الطويلة الأمد لبناء نظام طاقة أنظف.

وبحسب وكالة بلومبرج .. قال المجلس في تقرير اليوم الاثنين إن الصين ، التي تعمل على بعض من أرخص الكهرباء في العالم بأكثر من ضعف حجم الولايات المتحدة ، تسير على الطريق الصحيح للحصول على حوالي نصف قدرتها على توليد الطاقة الشمسية والرياح بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تنخفض حصة الفحم إلى حوالي ثلث الإجمالي حتى وسط طفرة في البناء.

وتشير تقديرات لجنة الانتخابات المركزية إلى أن إجمالي قدرة الفحم يبلغ حوالي 1333 جيجاوات بحلول نهاية عام 2026، في حين أنهت الطاقة الشمسية عند 1200 جيجاوات في عام 2025 وبلغ متوسط نموها 270 جيجاوات سنويا على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفقا لبيانات إدارة الطاقة الوطنية.

ومن المتوقع أن تتجاوز قدرة التوليد الجديدة عبر مصادر الطاقة 400 جيجاوات في عام 2026، مما يواكب على نطاق واسع ارتفاع الطلب على الكهرباء. وقد ساعد البناء البلاد على تجنب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع مثل تلك التي شوهدت في عامي 2021 و 2022، وهي مشكلة استمرت حتى وقت قريب في التأثير على أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا.