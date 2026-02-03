الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن إداعاءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن قطاع غزة جزء من أرض دولة إسرائيل، باطلة ولا أساس لها من الصحة.

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "اوريت ستروك" التي أدعت فيها أن قطاع غزة جزء من أرض دولة إسرائيل وفق القانون الدولي وقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة.

وأشارت الرئاسة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أن قرار التقسيم ينص على أن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على 45% من مساحة فلسطين التاريخية، بما يشمل قطاع غزة، والضفة الغربية، والجليل الغربي.

وأضافت أن قرارات الأمم المتحدة جميعها، وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي تؤكد جميعها زيف كلام "ستروك"، مؤكدة أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما هي الضفة الغربية، والقدس الشرقية.