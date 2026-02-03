قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

العلم نور.. عمره 74 عامًا ونجح في الصف الأول الإعدادي بـ بني سويف

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

في مشهد إنساني ملهم يجسد قيمة العلم ويؤكد أن التعلم لا يرتبط بعمر، ضرب المواطن عطية شعبان عبد الرحمن، البالغ من العمر 74 عامًا، أروع الأمثلة في الإصرار والكفاح من أجل استكمال مسيرته التعليمية، بعد أن التحق بالصف الأول الإعدادي وحقق النجاح في الفصل الدراسي الأول.


والتقت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بالسيد عطية شعبان، بحضور  أشرف أبو الليل، مدير التعليم الإعدادي،  جمال تمساح، وذلك تقديرًا له كنموذج مشرف يُحتذى به في العزيمة والرغبة الصادقة في مواصلة مشوار التعليم، وليؤكد أن الإنسان يتعلم ما دام في العمر بقية.

وخلال اللقاء، تحدث عطية قائلًا: «اسمي عطية شعبان عبد الرحمن، من مواليد 24/3/1952، من قرية أبو صير الملق بمركز الواسطى، لدي ستة أبناء، أربع بنات وولدان، وحرصت طوال حياتي على تعليمهم».
 

وأضاف:«بعد خروجي على المعاش، وجدت أن لدي الوقت لتحقيق حلمي المؤجل في استكمال التعليم، خاصة بعدما رأيت عددًا من أصدقائي حصلوا على شهادات علمية، فزاد شغفي بالتعلم».
 

وأشار إلى أن الدافع الأكبر له كان شقيقه، الذي بدأ مشواره بالحصول على دبلوم فني، ثم واصل تعليمه بالثانوية العامة، والتحق بكلية دار العلوم، حتى حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه، وهو ما منحه الأمل وشجعه على خوض التجربة.
 

وأوضح أنه تقدم بأوراقه للالتحاق بالصف الأول الإعدادي بمدرسة أبو صير تعليم أساسي التابعة لإدارة الواسطى التعليمية بنظام المنازل، متابعا:«والحمد لله نجحت في امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسأواصل رحلة التعليم ما دام في العمر بقية».
 

ووجه عطية الشكر والتقدير إلى أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، لما قدمته من دعم وتوجيه بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لالتحاقه بالصف الأول الإعدادي ودخول الامتحانات، كما قدم الشكر لجميع القائمين على العملية التعليمية بقطاع التعليم الإعدادي بالمديرية.

تعليم بني سويف بني سويف محافظة بني سويف

