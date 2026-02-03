وكيل أوقاف بني سويف يجتمع بقيادات وعلماء المديرية استعداداً لشهر رمضان

في إطار توجيهات معالي الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وحرصاً على ترسيخ القيم الإيمانية والفكر الوسطي، عقد الدكتور عاصم قبيصي وكيل الوزارة اجتماعًا موسعًا بقيادات وأئمة المديرية، وذلك في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

تناول الاجتماع التأكيد على عظمة هذه الشهر المبارك وما يحمله من معانٍ إيمانية وروحية سامية، وضرورة استثماره في تعزيز الوعي الديني، ونشر قيم الرحمة والتسامح، وبيان فضل الأعمال الصالحة فيه وفق المنهج الوسطي المستنير، وحث الأئمة على أن يكون لهم حال مع الله عز وجل في هذه الأيام المباركات، وعلى مشاركة الناس في شئونهم لتقوية الروابط المجتمعية.

كما حث فضيلته الأئمة على تكثيف الأنشطة الدعوية والعلمية خلال الشهر الكريم، والاستعداد النفسي والروحي لاستقبال هذه الأيام العطرة المباركة، وتجديد النوايا، والإخلاص في العمل، وتجديد الخطاب الدعوي بما يخدم قضايا المجتمع، ويعزز الانتماء الوطني، مع الالتزام الكامل بخطة الوزارة وبرامجها المعتمدة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه فضيلته بضرورة تضافر الجهود بين القيادات والعلماء والأئمة، وبذل المزيد من العمل الميداني الدعوي، سائلًا المولى عز وجل أن يقبل منا صالح أعلمالنا، وأن يعيده على مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار، وأن يجعله شهر خير وبركة على جميع المسلمين.