عمرو أديب: لو مضيق هرمز حصل فيه أي مشكلة برميل النفط هيبقى بـ 100 دولار

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مضيق هرمز إذا حدثت فيه أي مشكلة يصل سعر برميل البترول إلى 100 دولار أمريكي.

وأضاف عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن الأزمات الدولية تؤثر على كل شئ، فعلينا أن نهتم بالأزمة الإيرانية الأمريكية، منوها أن الطرفين جادين جدا وغير جادين على الإطلاق.

وتابع: الأمريكي بيقول ايه؟ هتنضرب هتنضرب بس لو قعدنا نتكلم مع بعض مش هضربك.

وأوضح أن القوات الأمريكية في الخليج قالت للحرس الثوري الإيراني بعدم التحرك في المياه الإقليمية إلا بإذن لأنهم راصدين تحركاته بشكل كامل، هذا بخلاف الاختراق الأمريكي والغربي للداخل الإيراني.

وأكد أنه لا أحد في العالم يستطيع أن يضبط هذه اللعبة أو يوقفها، فهناك شئ مجنون يحدث هذه الأيام.

وقال عمرو أديب، إن هناك حسابات أمريكية أخرى، وهناك الزن الإسرائيلي بالتحريض على ضرب إيران، لإنهاء القدرة الإيرانية تماما.

وأكد عمرو أديب، أن ترامب ممكن يقعد للتفاوض ويضربهم في نفس الوقت، يضربهم وبعدين يبقى يتكلم معاهم، أو يضربهم وهو بيتكلم معاهم.