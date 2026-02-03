قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء ليلة النصف من شعبان للعفو والعافية وطلب المغفرة من الله.. اغتنمه قبل الفجر
الهلال الأحمر: نحن ذراع إنساني لمصر.. ونقدم وجبات ساخنة للمصابين الفلسطينيين
ميتسوبيشي تقدم ASX وOutlander بلمسات خاصة .. صور
عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026
رسميا.. النجمة السعودي يعلن التعاقد مع دونجا قادما من الزمالك
قادما من اتحاد جدة.. كريم بنزيمة ينتقل إلى الهلال السعودي
عمرو أديب: لو مضيق هرمز حصل فيه أي مشكلة برميل النفط هيبقى بـ 100 دولار
زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر
سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026
الغرف التجارية: نصدر العسل والمكرونة والمخبوزات للعديد من الأسواق حول العالم
محمد صبيح

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026، في محلات الصاغة، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 بنحو 300 جنيه للجرام، وخسر سعر الجنيه الذهب نحو 2400 جنيه؛ ما يعكس تغيرًا واضحًا في قيمة الذهب منذ الصباح.

عيار 24: 7395 جنيها للبيع، 7335 جنيها للشراء

عيار 22: 6780 جنيها للبيع، 6725 جنيها للشراء

عيار 21: 6470 جنيها للبيع، 6420 جنيها للشراء

عيار 18: 5545 جنيها للبيع، 5505 جنيهات للشراء

عيار 14: 4315 جنيها للبيع، 4280 جنيها للشراء

عيار 12: 3695 جنيها للبيع، 3670 جنيها للشراء


الجنيه الذهب: 51760 جنيها للبيع، 51360 جنيها للشراء

الأونصة: 229990 جنيها للبيع، 228210 جنيهات للشراء

الأونصة بالدولار: 4670.71 دولار

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 7395 جنيها للبيع و7335 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 6780 جنيها للبيع و6725 جنيها للشراء. 

أما عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين، فقد شهد انخفاضًا مقارنة ببداية التعاملات، ووصل سعره إلى 6470 جنيها للبيع و6420 جنيها للشراء.

وبالنسبة للذهب عيار 18، تراوحت الأسعار بين 5545 جنيها للبيع و5505 جنيهات للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4315 جنيها للبيع و4280 جنيها للشراء، وعيار 12 وصل إلى 3695 جنيها للبيع و3670 جنيها للشراء.

وسجل الجنيه الذهب اليوم، انخفاضًا واضحًا، مقارنة ببداية التعاملات، حيث بلغ 51760 جنيها للبيع و51360 جنيها للشراء، بينما وصلت الأونصة إلى 229990 جنيها للبيع و228210 جنيهات للشراء، مع تحديد سعر الأونصة بالدولار عند 4670.71 دولار.

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

سعر الجنيه الذهب

خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

صلاة ليلة النصف من شعبان

صلاة ليلة النصف من شعبان .. 4 ركعات تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

احمد مصطفي

الموت أقرب من رمش العين.. صديق الطبيب أحمد يكشف القصة الكاملة لرحيله

معرض القاهرة الدولي للكتاب

رومانيا تكرم المخرج المسرحي الراحل صلاح السقا بمعرض القاهرة للكتاب

فتاوى

فتاوى| ماذا كان يفعل النبي في ليلة النصف من شعبان؟.. حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بالدعاء.. حكم الدعاء في ليلة النصف من شعبان بألفاظ مخصوصة

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

