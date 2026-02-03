عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026، في محلات الصاغة، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 بنحو 300 جنيه للجرام، وخسر سعر الجنيه الذهب نحو 2400 جنيه؛ ما يعكس تغيرًا واضحًا في قيمة الذهب منذ الصباح.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 24: 7395 جنيها للبيع، 7335 جنيها للشراء

عيار 22: 6780 جنيها للبيع، 6725 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21: 6470 جنيها للبيع، 6420 جنيها للشراء

عيار 18: 5545 جنيها للبيع، 5505 جنيهات للشراء

عيار 14: 4315 جنيها للبيع، 4280 جنيها للشراء

عيار 12: 3695 جنيها للبيع، 3670 جنيها للشراء



سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب: 51760 جنيها للبيع، 51360 جنيها للشراء

الأونصة: 229990 جنيها للبيع، 228210 جنيهات للشراء

الأونصة بالدولار: 4670.71 دولار

