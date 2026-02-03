نفسي أرجع دلوقتي.. كهربا: رحيلي عن الأهلي كان أصعب قرار في حياتي

تحدث محمود كهربا لاعب الأهلي السابق عن مستقبله بعد فسخ تعاقده مع نادي القادسية الكويتي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية من النادي الكويتي.

وقال كهربا في تصريحات تلفزيونية " أنا ضحيت بمستقبلي و دفعت غرامه كبيره لنادي الزمالك عشان البس تيشرت النادي الأهلي و رحيلي عن الأهلي كان أصعب قرار في حياتي.. ونفسي أرجع الأهلي دلوقتي تاني"

فسخ عقد كهربا مع نادي القادسية الكويتي

أعلن محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب القادسية الكويتي، فسخ تعاقده رسميًا مع النادي من جانبه، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية خلال الفترة الماضية، ليصبح بذلك لاعبًا حرًا وفقًا للوائح وقوانين فيفا.

ونشر كهربا عبر إنستجرام: "أعلن عن فسخ تعاقدي مع نادي القادسية الكويتي من طرفي، وذلك استنادًا إلى عدم حصولي على مستحقاتي التعاقدية خلال الفترة الماضية. وبناءً على عدد من الأحداث والمعطيات المتعلقة بهذا الشأن، أؤكد أنني أصبحت لاعبًا حرًا من اليوم مع احتفاظي بكافة حقوقي القانونية."

وأضاف كهربا أن إدارة ملف فسخ العقد يتولى مسئوليتها قانونيًا المحاميان علي عباس ومحمد الركباني، مؤكدًا أنه يتطلع لخطوة جديدة في مسيرته الكروية، داعيًا الله بالتوفيق فيما هو أفضل له.