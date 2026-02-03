قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميمي جمال تكشف محطات مؤثرة في رحلتها الفنية |فيديو

الفنانة ميمي جمال
الفنانة ميمي جمال
أوركيد سامي

كشفت الفنانة ميمي جمال  عن تفاصيل إنسانية ومهنية من مشوارها الفني، خلال ندوة  التي أُقيمت في قصر السينما مساء أمس مؤكدة أن حبها للفن بدأ منذ الطفولة، رغم أن والدها كان مهندس ديكور وكان يتمنى أن تسير على خطاه وتصبح مهندسة ديكور.

وقالت ميمي جمال إن شغفها الحقيقي كان دائمًا للفن، وهو ما دفعها لاختيار طريق مختلف، مشيرة إلى أن أول أجر حصلت عليه في حياتها الفنية كان خمسة جنيهات، وذلك خلال عمل جمعها بالنجم الكبير صلاح ذو الفقار، وهي لحظة لا تزال عالقة في ذاكرتها حتى اليوم.

وأضافت أن هذه البدايات البسيطة كانت حجر الأساس لمسيرتها، مؤكدة أن الإيمان بالحلم والإصرار عليه كانا سببًا رئيسيًا في استمرارها وتحقيق ذاتها فنيًا.


يذكر أن أكدت الفنانة ميمي جمال أنها لا تفكر نهائيًا في اعتزال التمثيل، مشددة على أن الفن يمثل جزءًا أساسيًا من حياتها، قائلة: "مش هعتزل التمثيل لحد ما أموت.. أنا بعشق الفن اعتزلت فتره بعد وفاة زوجي و لم اجد نفسي لاني احب و اعشق الفن".

وكشفت ميمي جمال، في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، عن مشاركتها في أربع أعمال درامية قوية خلال موسم رمضان 2026، وهي: مسلسل «مناعة»، ومسلسل «على قد الحب»، ومسلسل «هي كمياء»، و مسسل المتر سمير  مؤكدة أن تنوع الأدوار كان سبب حماسها الكبير للمشاركة في هذه الأعمال.

مسلسل «على قد الحب»، أوضحت أنه عمل درامي اجتماعي رومانسي، يتناول العلاقات الإنسانية والمشاعر الصادقة داخل إطار عائلي واقعي، ويعكس قضايا الحب اليومية بعمق وبساطة.

المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج خالد سعيد، ومن إنتاج شركة S Productions للمنتجة سالي والي، ويضم نخبة من النجوم، ومن المتوقع أن يحقق صدى واسعًا لدى الجمهور خلال عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.
واختتمت ميمي جمال حديثها بالتأكيد على سعادتها بالعمل مع فريق المسلسلات ، متمنية أن تنال الأعمال إعجاب الجمهور وتلامس قلوبهم.


https://youtu.be/Co7SALe3evw?si=JzaQH05tzxwiADtB

https://youtu.be/950lAECMa_U?si=SIP3fqjGP3r-b8BH

