توروب يطلب تقريرا يوميا عن إمام عاشور واختبار وزن مستمر

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن ييس توروب، المدير الفني للأهلي، طلب من المعد البدني إعداد تقرير يومي عن حالة إمام عاشور، ومتابعة تطوره خلال فترة تدريباته الحالية.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن ذلك يأتي عقب توقيع عقوبة على اللاعب بالاستبعاد من المشاركة مع الفريق لمدة أسبوعين، مع خضوعه للتدريب الفردي، وتغريمه مبلغ مليون ونصف جنيه على خلفيه تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا.

وأضاف أن المعد البدني للفريق قرر إخضاع إمام عاشور لاختبار وزن بشكل يومي، ضمن برنامج تأهيلي وانضباطي خاص، بهدف متابعة جاهزيته البدنية والالتزام بالتعليمات خلال فترة العقوبة.