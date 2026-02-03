الأهلي يفوز على سبورتنج في دوري السلة رجال

حقق الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي، انتصارا على حساب سبورتنج، بنتيجة 79-65، في اللقاء الذي أقيم مساء امس الاثنين، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي، ضمن منافسات دوري السوبر.

وحافظ النادي الأهلي على أفضليته طوال احداث المباراة حتى صافرة النهاية، ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 79-65.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الاتحاد في دوري كرة السلة

ويستعد "رجال سلة الأهلي" لخوض مواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ضمن ختام مباريات إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري السوبر.