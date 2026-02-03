الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلى أمام البنك اليوم

يستضيف نادي البنك الأهلي مساء اليوم الثلاثاء النادي الأهلي في إطار منافسات الجولة الجولة ال17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

ويواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي، عند تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة بينما يحتل فريق البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

وعاد الأهلي بنقطة ثمينة من تنزانيا، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام يانج أفريكانز، ليحتفظ المارد الأحمر بصدارة مجموعته الثانية برصيد 8 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الوصيف يانج أفريكانز، في دوري أبطال أفريقيا