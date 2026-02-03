تغيير مرتقب في شركات الأهلي.. تفاصيل جديدة

أكدت الناقدة الرياضية ريهام حمدي أن الفترة القادمة من المرتقب أن تشهد العديد من التغييرات في شركات النادى الاهلي.

وقالت ريهام حمدي فى تصريحات عبر ملعب ON:"هيحصل أكثر من تغيير في شركات النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، في شركتين هيتم تغيير في إدارتهم، وهيتم دخول أعضاء من مجلس إدارة النادي الأهلي في مجالس إدارات الشركات.

بالإضافة إلى تواجد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، كما سيتم إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للانتاج الإعلامي وشركة الخدمات.

وعلي جانب اخر دخل النادي الأهلي معسكرا مغلقا امس الاثنين، في أحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الأهلي المرتقبة اليوم أمام البنك الأهلي.

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

ويواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي، عند تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز.