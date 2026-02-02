لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

تقدم الإعلامي أحمد موسى ببلاغ رسمي على الهواء، إلى كل من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقي النائب العام؛ وذلك على خلفية ما وصفه بحملة تحريض ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد التهديد المباشر بالقتل.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أكد موسى أن الهجوم ضده تصاعد خلال الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الحملة يقودها عناصر محسوبة على جماعة الإخوان، منذ صدور كتابه «أسرار» وطرحه للرأي العام.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: