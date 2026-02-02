قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفنانة موناليزا تكشف حقيقة خلافها مع النجم محمد هنيدي
تحملت ما لا يتحمله بشر.. محمد عواد يكشف تفاصيل أزمته مع نادي الزمالك
موناليزا تكشف تفاصيل هجرتها لأمريكا لتكوين أسرة
رئيس حزب الوفد: أثق في الدكتور مصطفى مدبولي وأعتقد أنه مستمر
الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تشمل 250 إلى 300 سيارة إسعاف
أسعار فوانيس رمضان 2026 .. أمكان الشراء وأحدث الموديلات لهذا العام
خالد زكي عن مشاركته بمسلسل فخر الدلتا: بقدم كوميديا راقية.. وأحمد رمزى موهوب
19 مرشحًا يتنافسون على مقعد نقيب المهندسين.. اعتماد الكشوف النهائية رسميا
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك
من الإغراق البصري إلى الاستغلال الجنسي.. لماذا كان حجب روبلكس حتميًا| استشاري صحة نفسية يوضح السبب
نواب يدعمون توجه الدولة لحماية الشواطئ: تستهدف مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن البيئي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب يدعمون توجه الدولة لحماية الشواطئ: تستهدف مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن البيئي

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

نواب عن توجيهات الرئيس السيسي بحماية الشواطئ:

 تعكس رؤية الدولة الاستباقية لمواجهة التغيرات المناخية

أولوية وطنية في ظل توجيهات القيادة السياسية

تجسد رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتحمي حقوق الأجيال

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المتابعة الدقيقة لمشروعات حماية الشواطئ؛ لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وحماية السواحل المصرية، والحفاظ على الموارد الطبيعية والثروة السمكية، بما يحقق التنمية المستدامة ويصون حقوق الأجيال القادمة.

وأشار أعضاء النواب إلى أن المشروعات القومية تمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي والبيئي، وتعكس رؤية الدولة الاستباقية في التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية.


وأكدت النائبة نجلاء العسيلي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمتابعة الدقيقة لمشروعات حماية الشواطئ؛ تعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات المناخية وتأثيرها المباشر على المدن الساحلية.

وأوضحت أن استدامة التمويل لهذه المشروعات تؤكد جدية الدولة في حماية البنية التحتية والاستثمارات، مشيدة بمشروعات حماية ساحل الإسكندرية وتكريك بواغيز بحيرة المنزلة، لما لها من أثر مباشر في حماية الشواطئ وتنمية الثروة السمكية.

ونوهت بأن توجيهات رئيس الوزراء بسرعة إزالة أي معوقات تنفيذية؛ تعكس نهج الدولة القائم على الإنجاز والمتابعة المستمرة.

ومن جهته، أكد النائب أحمد الشرقاوي أن مشروعات حماية الشواطئ تمثل أحد أعمدة الأمن البيئي المصري، في ظل التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.

وأشار إلى أن مشروعات حماية ساحل الإسكندرية وتكريك بواغيز أشتوم الجميل ومثلث الديبة؛ تعكس تخطيطاً استراتيجياً يوازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية، مؤكداً دعم البرلمان الكامل لهذه الجهود من خلال دوره الرقابي والتشريعي.

وشدد الشرقاوي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية منها.

كما أكد النائب أحمد سمير أن اهتمام الدولة بمشروعات حماية الشواطئ وتطوير البحيرات الشمالية يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى للتعامل مع التغيرات المناخية.

وأوضح أن هذه المشروعات تسهم في تحسين جودة البيئة البحرية، وتعزيز الثروة السمكية، ودعم الأمن الغذائي، مشيراً إلى الدور الاستشاري لمجلس الشيوخ في دعم السياسات العامة المرتبطة بالتنمية المستدامة.

ونوه بأن ما يتم تنفيذه حالياً يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل مصر البيئي والاقتصادي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب أعضاء مجلس النواب مشروعات حماية الشواطئ التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

سعر الجنيه الذهب

خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

أوسكار رويز

أوسكار رويز يحاضر 80 حكمًا ومساعدًا استعدادًا لمباريات الدوري

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أودينيزي

أودينيزي يهزم روما فى الدوري الإيطالي

بالصور

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن
حزن
حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

فيديو

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

المزيد