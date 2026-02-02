برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بحماية الشواطئ تعكس رؤية استباقية لمواجهة التغيرات المناخية

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمتابعة الدقيقة لمشروعات حماية الشواطئ تمثل خطوة بالغة الأهمية في ظل التحديات غير المسبوقة التي تفرضها التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، خاصة على المدن الساحلية والدلتا.

وأضافت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية علمية واضحة لحماية سواحلها وتعزيز قدرتها على الصمود، مشيدة بما استعرضه رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية والري من مشروعات قومية كبرى، وعلى رأسها مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية، ومشروعات تنمية بحيرة المنزلة بمحافظات دمياط وبورسعيد، والتي تعكس جدية الدولة في التعامل مع ملف حماية الشواطئ باعتباره جزءًا من منظومة الأمن القومي.

وأوضحت العسيلي أن حرص الحكومة، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، على استدامة التمويل اللازم لهذه المشروعات يعكس جدية الدولة في حماية المدن الساحلية والحفاظ على الاستثمارات والبنية التحتية، إلى جانب حماية أرواح المواطنين ومصادر رزقهم، وعلى رأسها الثروة السمكية.

وأشادت عضو مجلس النواب بمشروعات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لا سيما مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية، الذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية المهمة، لما له من دور حيوي في الحد من نحر الشواطئ، ودعم خطط تطوير كورنيش الإسكندرية، وتحقيق التوازن البيئي المطلوب.

كما ثمّنت العسيلي جهود وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ مشروعات تكريك وحماية بواغيز بحيرة المنزلة في محافظات دمياط وبورسعيد، مؤكدة أن هذه المشروعات تسهم بشكل مباشر في تحسين جودة المياه، وتنمية الثروة السمكية، ودعم المجتمعات المحلية المرتبطة بالبحيرة.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن توجيه رئيس الوزراء بسرعة إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ، سواء كانت تمويلية أو فنية، يعكس نهج الدولة القائم على الإنجاز والمتابعة الميدانية، ويؤكد أن ملف حماية الشواطئ يأتي في مقدمة أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.