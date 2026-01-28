قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. «زينة»: ليس حظًا أبدًا دائمًا يا الله
أحد متابعين إبراهيم فايق: قولنا عقد سيد عبد الحفيظ كام علشان ينقلك الأخبار.. والأخير يرد: اتقي الله
شيخ الأزهر: المذهب الأشعري طوق نجاح لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
أخبار البلد

مدبولى يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يناير 2026

جهود اللجنة الطبية العليا
جهود اللجنة الطبية العليا
محمود مطاوع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار شهر يناير من العام الحالي، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، التي تأتي في ضوء حِرصها الواضح على رصد الاستغاثات الطبية والتدخُل العاجل في الحالات الحرِجة، موجهًا باستمرار تعزيز دور اللجنة في تقديم الخدمات الصحية المتنوعة للمواطنين في المحافظات المختلفة، ومواصلة الاهتمام بالحالات التي تحتاج تدخلًا عاجلًا.



وأوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة حرصت خلال الشهر على الاستجابة السريعة للمواطنين وفقًا لظروف كل حالة؛ وقد تضمنت جهودها الرصد والاستجابة لعدد 1268 استغاثة عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وقد تم التعامل مع هذه الاستغاثات على النحو الأمثل.
 

إصدار 232 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة

وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا أن التعامل الفعال مع الاستغاثات المختلفة التي تم رصدها تضمن إصدار 232 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء. كما عملت اللجنة، خلال الشهر أيضًا، على توفير الإجراءات الطبية لـ 79 حالة للعلاج بالجاما نايف. إضافةً إلى قيامها بإصدار 39 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

ونوّه الدكتور حسام المصري أيضًا إلى أنه تم إصدار عدد 39 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس الوزراء. فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 124 استغاثة تم رصدها والتعامل معها على مدار شهر يناير.   
      
وأفاد رئيس اللجنة بأن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات لتوفير الرعاية الطبية تضمنت تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 75 حالة مع تأهيلهم لاستخدامها خلال يناير. بالإضافة إلى إجراء الكشف على 3105 مواطنين ضمن قوافل اللجنة بمحافظة الوادي الجديد وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.

مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللجنة الطبية العليا الاستغاثات جهود اللجنة الطبية

