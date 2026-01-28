قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع تاريخي.. كم سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم؟
بيبو يعلن تشكيل الجونة أمام بيراميدز بالدوري
ليلى عز العرب: دخلت الفن رغم الرفض.. والموضة تجربتي الجديدة لإثبات أن العمر مش عائق
شيخ الأزهر: المذهب الأشعري طوق نجاة لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم
بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. «زينة»: ليس حظًا أبدًا دائمًا يا الله
أحد متابعين إبراهيم فايق: قولنا عقد سيد عبد الحفيظ كام علشان ينقلك الأخبار.. والأخير يرد: اتقي الله
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
فن وثقافة

بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. «زينة»: ليس حظًا أبدًا دائمًا يا الله

زينة
زينة
محمد بدران   -  
علا محمد

نشرت الفنانة زينة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.


وظهرت زينة وهي ترتدي فستات كتف وكتف باللون الأسود، ورفعت شعرها للخلف مع مكياج هادئ ابرز جمال ملامحها.


وأثارت الفنانة زينة حالة من الجدل الواسع بعد نشرها منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تؤكد فيه زواج والد أولادها من مساعدته مما خلق عدد من التساؤلات حول ما يتردد قاصدة الفنان أحمد عز والذى خرج بدوره لينفي تمامًا ما يتردد. 


زينة تفجر مفاجأة عن أبو أولادها

البداية كانت مع الفنانة زينة التى كتبت عبر انستجرام تعليقا أثار الجدل قالت فيه :"باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته كده واشتغل بضمير أكتر وأكتر وكمان وفر المرتب خطة في منتهي الذكاء ونسمع مع بعض آه يا دنيا".

رد حاسم من أحمد عز 

بينما نفى النجم أحمد عز في تصريحات خاصة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية حول زواجه من مساعدته، مؤكدا انه لم يتزوج من مساعدته وليس له علاقة بما يتردد داخل الواسط الفني. 

استئناف أحمد عز على قضية زينة 

وكانت قد أصدرت محكمة استئناف عالي الأسرة بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجرة خدم، في الدعوى المقامة من الفنانة زينة.

كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قد قضت، في وقت سابق، بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة توأمي الفنانة زينة إلى 80 ألف جنيه شهريًّا، بعد تقاضيه أجرًا كبيرًا في فيلم "ولاد رزق".

 وسابقا، أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 23 ألفًا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه، مصروفات دراسية لسنة 2022/ 2023 لنجليه من الفنانة زينة، عزالدين وزين الدين.

