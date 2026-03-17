لمن الغلبة التقنية والتكنولوجية بين إيران وإسرائيل؟ الاغتيالات تكشف

كشفت الدكتورة هدى رؤوف أستاذ العلوم السياسية والخبيرة في الشئون الإيرانية، أن هناك اختراقا إسرائيليا للنظام الإيراني منذ العام الماضي وحرب الـ 12 يومًا.

وتابعت "رؤوف" خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن اغتيال عدد كبير من القادة الإيرانيين ومعرفة اماكنهم يعكس التفوق الاستخباراتي والأمني الإسرائيلي.

وأوضحت الدكتورة هدى رؤوف أستاذ العلوم السياسية والخبيرة في الشئون الإيرانية، أن الحرب بين تل أبيب وطهران وأذرعها ليست عسكرية وميدانية فقط وإنما تحظى بأهمية في البعد الاستخباراتي والأمني والسيبراني.

ولفتت إلى أنه لم يتم حتى الآن تأكيد مقتل لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي أعلنت إسرائيل اغتياله، موضحة أن هذه الاغتيالات تكشف عن اختراق إسرائيلي لإيران من خلال الجواسيس والجوانب التقنية.