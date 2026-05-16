الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يجوز توكيل شخص لأداء بعض مناسك الحج عني؟.. تعرف على الشروط

مناسك الحج
أحمد سعيد

يحرص كثيرون مع اقتراب بداية موسم الحج 2026 على معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأداء المناسك، ويأتي من ضمن أكثر ما يستفسر عنه الناس هو حكم توكيل شخص لأداء بعض مناسك الحج، خاصة في حالات المرض وعدم القدرة، ويهتم عدد كبير من الناس بمعرفة متى يجوز التوكيل في الحج، وما هي الشروط الشرعية لصحة الإنابة، وحكم توكيل الغير في رمي الجمرات وغيرها من الأمور التي كشفت عنها دار الإفتاء.

هل يجوز توكيل شخص لأداء بعض مناسك الحج عني؟

وفي السياق، قال الشيخ أحمد بسيوني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز لغير المستطيع بدنيا على أداء فريضة الحج، أن ينيب غيره بالحج عنه بشرط أن يكون الشخص النائب قد حج من قبل.

واستدل أمين الفتوى، على الحكم بواقعة رواها أحد الصحابة، حين سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج عن رجل يُدعى "شبرمة"، فسأله النبي: "أحججت عن نفسك؟" فقال: لا، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: "حُجّ عن نفسك أولًا، ثم حُجّ عن شبرمة".

ما هي أنواع الحج؟

1- حج إفراد: ينوي فيه الحاج نية الحج فقط.

2- حج قِران: ينوي فيه الحاج نية الإتيان بحج وعمرة معًا في آن واحد وبأفعال واحدة، من طواف وغيره من أعمال الحج، أو يحرم بالعمرة أولًا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.

3- حج تمتع: ينوي فيه الحاج نية العمرة في أشهر الحج (شوال، ذي العقدة وأول 8 أيام من شهر ذي الحجة)، فينوي العمرة فقط ويؤدي مناسكها، ثم يتحلل من إحرامه ويتمتع بحياته العادية من ملبس وغيره من معاشرة النساء، فإذا أتى اليوم الثامن من ذي الحجة نوى الحج من مكانه بمكة ولبس ملابس الإحرام وأتى بمناسك الحج، وهذا النسك هو الأفضل.

هيئات مناسك الحج 

وكان الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وضّح عن هيئات الحج.

وقال علي جمعة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: يُؤدَّى الحج على ثلاث هيئات، هي:

1- الإفراد:

وهو أن يُحرِم الحاج بالحج فقط عند إحرامه، فيقول:

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا»،

ثم يأتي بأعمال الحج وحده.

2- القِران:

وهيئته أن يُحرِم بالعمرة والحج جميعًا، فيقول:

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً وَحَجًّا»،

فيأتي بهما في نُسُك واحد.

وقال الجمهور: إنهما يتداخلان؛ فيطوف طوافًا واحدًا، ويسعى سعيًا واحدًا، ويُجزئه ذلك عن الحج والعمرة.

وقال الحنفية: يطوف القارن طوافين، ويسعى سعيين: طوافًا وسعيًا للعمرة، ثم طواف الزيارة والسعي للحج.

ويجب على القارن أن ينحر هَدْيًا بالإجماع.

3- التمتع:

وهو أن يُحرِم بالعمرة فقط في أشهر الحج، فيقول:

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً»،

ويأتي مكة فيؤدي مناسك العمرة، ثم يتحلل.

ويمكث بمكة حلالًا، ويتمتع بمحظورات الإحرام وهو حلال، إلى وقت الحج، ثم يُحرِم بالحج من مكانه في مكة، دون أن يخرج إلى الحِلِّ ولا إلى غيره، ويأتي بأعمال الحج.

ويجب عليه أن ينحر هَدْيًا بالإجماع، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر، متفرقة أو متتابعة، وسبعة أيام إذا رجع إلى وطنه، متفرقة أو متتابعة.

ما هي واجبات الحج؟ 

1- الإحرام من الميقات.

2- الوقوف بعرفة إلى الليل.

3- المبيت بمزدلفة.

4- المبيت في منى ليالي أيام التشريق.

5- رمي الجمار.

6- الحلق أو التقصير.

7- طواف الوداع، من ترك شيئًا من هذه الواجبات ولم يأته، فإنه يجبره بدم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، ولا يأكل منه شيئًا وحجُّه صحيح، ولا يجوز له تعمد ترك شيء من الواجبات.

عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن
