قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص نتيجة تعرضه للغرق في مياه نهر النيل بـ أسوان
إعلامي لـ لاعبي الزمالك: معادنا مع مدرسة الإبداع أمام اتحاد العاصمة
ياسمين الخطيب تدعم الأبيض في نهائي الكونفدرالية : الله الوطن الزمالك
بعد اعتقاله.. شاهد عملية نقل علي الساعدي إلى أمريكا
إطلالة رومانسية لـ ملك أحمد زاهر برفقة خطيبها شريف عمرو الليثي
رشوان توفيق: حين رحلت زوجتي لم يتركني عبد الرحمن أبو زهرة لحظة
هاني برزي: جماهير مصر والجزائر الرابح الأكبر من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة
أمير هشام: ظهير أيسر إنبي خارج حسابات الأهلي
بعد تحرك السعودية لفرض ضريبة على الشقق الفارغة.. هل يمكن التطبيق في مصر؟
للشهادة الابتدائية والإعدادية.. جدول امتحانات المعاهد الأزهرية اليوم السبت 16 مايو
خلل غذائي.. هل الجوع ليلًا فتح شهية أم دليل على نقص عنصر معين؟
هختارك أنت ...فيديو مؤثر لـ سيدة تشكر زوجها في محنة مرضها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خلل غذائي.. هل الجوع ليلًا فتح شهية أم دليل على نقص عنصر معين؟

هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟
هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟
أسماء عبد الحفيظ

يعاني كثير من الأشخاص من الشعور بالجوع خلال ساعات الليل، حتى بعد تناول وجبة العشاء، ما يدفع البعض للتساؤل: هل الجوع الليلي مجرد عادة غذائية أم أنه قد يكون علامة على نقص بعض العناصر المهمة في الجسم؟

هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟ 

ويؤكد الدكتور أحمد صبري خبير التغذية ونحت القوام من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الجوع ليلًا قد يكون طبيعيًا في بعض الحالات، لكنه أحيانًا يرتبط بنقص عناصر غذائية أو بعادات يومية خاطئة تؤثر على توازن السكر والطاقة داخل الجسم.

وفي هذا السياق، أوضح عدد من خبراء التغذية أن تكرار الشعور بالجوع قبل النوم بشكل يومي قد يكون مؤشرًا على عدم حصول الجسم على احتياجاته الأساسية من البروتين أو الألياف أو بعض المعادن المهمة.

نقص البروتين والشبع

يعد البروتين من أهم العناصر التي تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، لذلك فإن تناول وجبات فقيرة بالبروتين خلال اليوم قد يؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول الطعام ليلًا.

ويؤكد المتخصصون أن الأشخاص الذين يعتمدون على النشويات والسكريات فقط يكونون أكثر عرضة للجوع السريع، لأن مستوى السكر يرتفع ثم ينخفض بسرعة داخل الجسم.

هل نقص المغنيسيوم يسبب الجوع؟

يربط بعض الأطباء بين نقص المغنيسيوم وزيادة الرغبة في تناول الحلويات ليلًا، خاصة الشوكولاتة والأطعمة السكرية.

ويدخل المغنيسيوم في تنظيم وظائف الأعصاب والعضلات وتحسين جودة النوم، وقد يؤدي انخفاضه إلى اضطراب الشهية أو زيادة التوتر والرغبة في الأكل العاطفي.

ومن أبرز مصادر المغنيسيوم:

* المكسرات
* الشوفان
* الموز
* الخضروات الورقية
* البقوليات

اضطراب السكر في الدم

السكري

قد يكون الجوع الليلي المتكرر علامة على اضطراب مستوى السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الحلويات أو المشروبات السكرية خلال اليوم.

فعندما يرتفع السكر بسرعة ثم ينخفض بشكل مفاجئ، يشعر الجسم بالحاجة إلى تناول الطعام مرة أخرى، خصوصًا في المساء.

ويشير الأطباء إلى أن تناول عشاء متوازن يحتوي على البروتين والخضروات والألياف يساعد على استقرار مستوى السكر وتقليل الجوع قبل النوم.

التوتر وقلة النوم

الجوع

لا يرتبط الجوع دائمًا بنقص العناصر الغذائية فقط، بل قد يكون بسبب التوتر أو السهر لفترات طويلة.

فالسهر يؤثر على هرمونات الجوع والشبع داخل الجسم، ويزيد إفراز هرمون الجريلين المسؤول عن فتح الشهية، بينما يقل هرمون الشبع، ما يجعل الشخص يشعر بالرغبة في تناول الطعام ليلًا حتى دون احتياج حقيقي.

متى يكون الأمر مقلقًا؟

ينصح الأطباء بمتابعة الحالة إذا كان الجوع الليلي مصحوبًا بأعراض أخرى مثل:

* فقدان الوزن غير المبرر
* العطش الشديد
* التعب المستمر
* الرغبة الشديدة في السكريات
* اضطرابات النوم

فهذه العلامات قد تشير أحيانًا إلى مشاكل صحية مثل مقاومة الإنسولين أو اضطرابات الغدة الدرقية أو نقص بعض العناصر المهمة.

كيف تتخلص من الجوع ليلًا؟

يمكن تقليل الجوع الليلي من خلال بعض العادات البسيطة، منها:

* تناول وجبة عشاء متوازنة
* زيادة البروتين والألياف خلال اليوم
* تقليل السكريات والمشروبات الغازية
* النوم مبكرًا
* شرب كمية كافية من المياه
* تجنب السهر الطويل

ويؤكد خبراء التغذية أن الاستماع لإشارات الجسم مهم، لكن تكرار الجوع ليلًا بشكل يومي قد يكون رسالة من الجسم بوجود خلل غذائي أو عادة صحية تحتاج إلى تعديل.
 

الجوع هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين البروتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

محمود حجازي وطليقته رنا طارق

الحقيقة ظهرت أخيرًا.. رنا طارق تغادر إلى أمريكا مع نجلها بعد حكم قضائي

كسوف الشمس الكلي 2026

النهار هيقلب ليل .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026 وأماكن رؤيته

ارشيفية

استدرجوه .. كواليس سرقة 1.4 مليون جنيه من سوداني في الهرم

رسميًا.. البحوث الفلكية تعلن موعد عيد الأضحى 2026

رسميًا.. إعلان موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فلكيًا

الشقيقتين

والد فتاتي أسيوط المحكوم عليهما بالتزوير: قلبي موجوع وتحركت للاستئناف

لقطات من عقد قران ابنة إبراهيم حسن مدير منتخب مصر بمسجد الشرطة بالتجمع

لقطات من عقد قران ابنة إبراهيم حسن مدير منتخب مصر بمسجد الشرطة في التجمع

ترشيحاتنا

علي قاسم

علي قاسم : رحلة تصوير “أسد” كانت من أصعب التجارب الفنية وأمتعها

محمود حجازي ونجله

بعد سفره لأمريكا مع والدته .. محمود حجازي لنجله : هتفضل موجود جوايا

الفنانة أميرة فتحي

بصورة في الجيم.. أميرة فتحي تلفت الأنظار عبر إنستجرام

بالصور

خلل غذائي.. هل الجوع ليلًا فتح شهية أم دليل على نقص عنصر معين؟

هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟
هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟
هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟

ضعف الدورة الدموية خطر على صحتك.. 5 علامات في القدمين أو الساقين

5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية
5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية
5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية

طريقة عمل السمك الصغير المقرمش.. سر الخلطة والطعم زي المحلات

طريقة عمل السمك الصغير المقرمش في البيت.. سر الخلطة والطعم زي المحلات
طريقة عمل السمك الصغير المقرمش في البيت.. سر الخلطة والطعم زي المحلات
طريقة عمل السمك الصغير المقرمش في البيت.. سر الخلطة والطعم زي المحلات

أخطر وقت للاستحمام.. ماذا يقول الأطباء؟

أخطر وقت للاستحمام.. ماذا يقول الأطباء؟
أخطر وقت للاستحمام.. ماذا يقول الأطباء؟
أخطر وقت للاستحمام.. ماذا يقول الأطباء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد