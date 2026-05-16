خلل غذائي.. هل الجوع ليلًا فتح شهية أم دليل على نقص عنصر معين؟

يعاني كثير من الأشخاص من الشعور بالجوع خلال ساعات الليل، حتى بعد تناول وجبة العشاء، ما يدفع البعض للتساؤل: هل الجوع الليلي مجرد عادة غذائية أم أنه قد يكون علامة على نقص بعض العناصر المهمة في الجسم؟

ويؤكد الدكتور أحمد صبري خبير التغذية ونحت القوام من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الجوع ليلًا قد يكون طبيعيًا في بعض الحالات، لكنه أحيانًا يرتبط بنقص عناصر غذائية أو بعادات يومية خاطئة تؤثر على توازن السكر والطاقة داخل الجسم.

وفي هذا السياق، أوضح عدد من خبراء التغذية أن تكرار الشعور بالجوع قبل النوم بشكل يومي قد يكون مؤشرًا على عدم حصول الجسم على احتياجاته الأساسية من البروتين أو الألياف أو بعض المعادن المهمة.

نقص البروتين والشبع

يعد البروتين من أهم العناصر التي تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، لذلك فإن تناول وجبات فقيرة بالبروتين خلال اليوم قد يؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول الطعام ليلًا.

ويؤكد المتخصصون أن الأشخاص الذين يعتمدون على النشويات والسكريات فقط يكونون أكثر عرضة للجوع السريع، لأن مستوى السكر يرتفع ثم ينخفض بسرعة داخل الجسم.

هل نقص المغنيسيوم يسبب الجوع؟

يربط بعض الأطباء بين نقص المغنيسيوم وزيادة الرغبة في تناول الحلويات ليلًا، خاصة الشوكولاتة والأطعمة السكرية.

ويدخل المغنيسيوم في تنظيم وظائف الأعصاب والعضلات وتحسين جودة النوم، وقد يؤدي انخفاضه إلى اضطراب الشهية أو زيادة التوتر والرغبة في الأكل العاطفي.

ومن أبرز مصادر المغنيسيوم:

* المكسرات

* الشوفان

* الموز

* الخضروات الورقية

* البقوليات

اضطراب السكر في الدم

قد يكون الجوع الليلي المتكرر علامة على اضطراب مستوى السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الحلويات أو المشروبات السكرية خلال اليوم.

فعندما يرتفع السكر بسرعة ثم ينخفض بشكل مفاجئ، يشعر الجسم بالحاجة إلى تناول الطعام مرة أخرى، خصوصًا في المساء.

ويشير الأطباء إلى أن تناول عشاء متوازن يحتوي على البروتين والخضروات والألياف يساعد على استقرار مستوى السكر وتقليل الجوع قبل النوم.

التوتر وقلة النوم

لا يرتبط الجوع دائمًا بنقص العناصر الغذائية فقط، بل قد يكون بسبب التوتر أو السهر لفترات طويلة.

فالسهر يؤثر على هرمونات الجوع والشبع داخل الجسم، ويزيد إفراز هرمون الجريلين المسؤول عن فتح الشهية، بينما يقل هرمون الشبع، ما يجعل الشخص يشعر بالرغبة في تناول الطعام ليلًا حتى دون احتياج حقيقي.

متى يكون الأمر مقلقًا؟

ينصح الأطباء بمتابعة الحالة إذا كان الجوع الليلي مصحوبًا بأعراض أخرى مثل:

* فقدان الوزن غير المبرر

* العطش الشديد

* التعب المستمر

* الرغبة الشديدة في السكريات

* اضطرابات النوم

فهذه العلامات قد تشير أحيانًا إلى مشاكل صحية مثل مقاومة الإنسولين أو اضطرابات الغدة الدرقية أو نقص بعض العناصر المهمة.

كيف تتخلص من الجوع ليلًا؟

يمكن تقليل الجوع الليلي من خلال بعض العادات البسيطة، منها:

* تناول وجبة عشاء متوازنة

* زيادة البروتين والألياف خلال اليوم

* تقليل السكريات والمشروبات الغازية

* النوم مبكرًا

* شرب كمية كافية من المياه

* تجنب السهر الطويل

ويؤكد خبراء التغذية أن الاستماع لإشارات الجسم مهم، لكن تكرار الجوع ليلًا بشكل يومي قد يكون رسالة من الجسم بوجود خلل غذائي أو عادة صحية تحتاج إلى تعديل.

