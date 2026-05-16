ياسمين الخطيب تدعم الأبيض في نهائي الكونفدرالية : الله الوطن الزمالك

وجهت الإعلامية ياسمين الخطيب رسالة دعم للاعبي الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

و نشرت ياسمين الخطيب صورة لها بتيشيرت الزمالك عبر فيسبوك و علقت كاتبة :الله.. الوطن.. الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت على ستاد 5 يوليو بالجزائر السبت الماضي، انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.