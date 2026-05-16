سفير مصر في الجزائر : أتوقع مباراة قوية بين الزمالك واتحاد العاصمة

أكد عبداللطيف اللايح، سفير مصر في الجزائر، أن مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة تعكس العلاقة الطيبة والمميزة بين البلدين.

وقال اللايح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد أبوالعلا على قناة نادي الزمالك: "أتوقع أن تكون المباراة قوية بين الزمالك واتحاد العاصمة والعلاقة بين الجماهير مميزة وكرة القدم دائما تقرب بين الشعوب".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت على ستاد 5 يوليو بالجزائر السبت الماضي، انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.