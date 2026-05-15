الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمباراة اتحاد العاصمة المقرر لها غدًا السبت في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تخفيف الحمل البدني للاعبين، خلال مران اليوم، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة المرتقبة أمام بطل الجزائر.

فقرة خططية

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض فقرة خططية، وحرص معتمد جمال على توجيه اللاعبين باستمرار ومنحهم التعليمات خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة مصغرة بين اللاعبين لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

فقرة لتدريب اللاعبين على تنفيذ ركلات الترجيح

وفي ختام المران، حرص الجهاز الفني للفريق على تخصيص فقرة لتدريب اللاعبين على تنفيذ ركلات الترجيح، تحسبًا للجوء إليها خلال مواجهة الغد أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء غدٍ السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت على ستاد 5 يوليو بالجزائر السبت الماضي، انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.