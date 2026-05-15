الشماريخ والزجاجات المغلقة.. تحذير عاجل لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

أكد اللواء شريف طلعت، رئيس قطاع تأمين النشاط الرياضي، أن الجميع يتمنى الفوز لفريق نادي الزمالك، ممثل الكرة المصرية في بطولة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري، موضحًا أن العالم بأكمله يتابع المباراة، وأن الجميع يسعى إلى نقل صورة مميزة تؤكد قدرة مصر على تأمين أي بطولة.

وأضاف رئيس قطاع تأمين النشاط الرياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلبش» تقديم الإعلامي حسن محفوظ، أنه تم اعتماد حضور 46 ألفًا و900 مشجع للمباراة، منهم 2000 مشجع لفريق اتحاد العاصمة، والباقي لجمهور نادي الزمالك.

وأوضح أن أكبر أعداد الجماهير تكون في الدرجة الثالثة، حيث سيكون دخول مشجعي الثالثة يمين من خلال بوابة النصر الموجودة باتجاه المنصة، ويبلغ عددهم 18 ألف مشجع.

وأشار إلى أن دخول مشجعي الثالثة شمال سيكون من خلال بوابة صلاح سالم، ويبلغ عددهم نحو 14 ألف مشجع، مؤكدًا أن هناك تعليمات ثابتة تُوجَّه للجماهير أثناء الدخول، وأن كل مشجع يعلم المكان المخصص له للتشجيع.

وأوضح أن جمهور الفريق الضيف له بوابة خاصة من جهة أرض المعارض، مع تخصيص ممر آمن وبوابة منفصلة تمامًا له.

ولفت إلى أن المسئولين عن تأمين المباراة يعملون منذ الأسبوعين الماضيين من أجل خروج مباراة غد السبت بصورة مشرفة تليق باسم ومكانة مصر، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية تتابع وتنسق مع بعضها البعض.

تحذير لجماهير الزمالك

وطالب جماهير نادي الزمالك بالتشجيع طوال المباراة وعدم ارتكاب أي مخالفات، لأن أي تجاوز سيترتب عليه توقيع غرامات على النادي، محذرا من استخدام الشماريخ خلال اللقاء.

وأشار إلى أن أمن الاستاد يسمح للجمهور بإدخال الوجبات، لكنه يمنع دخول زجاجات المياه المغلقة بغطاء، كما يمنع دخول زجاجات المشروبات الغازية.

