فرج عامر: الزمالك الأقرب لحصد الكونفدرالية.. واتحاد العاصمة أقل فنيًا

أكد المهندس فرج عامر دعمه الكامل لنادي الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة في نهائي بطولة الكونفدرالية، معربًا عن ثقته الكبيرة في قدرة الفريق الأبيض على التتويج باللقب القاري.

وقال فرج عامر عبر صفحته الرسمية: «أتوقع غدًا أن يحمل لاعبو الزمالك كأس الكونفدرالية، نادي اتحاد العاصمة الجزائري أقل فنيًا من الزمالك بكثير، والزمالك يملك لاعبين يصنعوا الفارق خاصة في الهجوم وخط الوسط، والمهدي سليمان حارس مرمى أكثر من ممتاز وكنت زعلان لأنه ماكانش واخد حقه».

وأضاف: «فوز الزمالك فرحة كبيرة لمصر وفأل طيب للكرة المصرية قبل كأس العالم، وأنا أشجع كل الفرق المصرية عندما تلعب أمام أي فريق غير مصري، هذا حقهم علينا».

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي الكونفدرالية، بعدما شهدت البطولة مشوارًا قويًا للفريق الأبيض الذي نجح في تخطي العديد من المنافسين حتى الوصول للمباراة النهائية، وسط طموحات جماهيره باستعادة اللقب القاري وإضافة بطولة جديدة إلى خزائن النادي.