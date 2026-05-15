قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبيك اللهم لبيك.. رئيس بعثة حج القرعة: وصول 16 ألفا و464 حاجا للأراضي المقدسة
أسعار الذهب اليوم بالأسواق.. فيديو
استشاري نفسي: السوشيال ميديا جعلت التواصل عزلة وزودت الاكتئاب
440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026
خطوة إنسانية.. أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والمحتجزين في اليمن
خطوة استراتيجية.. الشركة البورسعيدية تنهي أعمال صيانة وإنزال الفندق العائم قصر إبريم
مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور
موعد كسوف الشمس الكلي 2026
مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
من المجموعات إلى النهائي.. تفاصيل النسخة الأكبر لكأس العالم 2026
اندلاع حريق بشونة كتان بالغربية والدفع بـ7 سيارات مطافئ
مسيرات مفخخة.. انفجارات قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسم اللقب يقترب.. سيناريوهات تتويج الزمالك بالكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها غدا السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

استعدادات مكثفة لتعويض خسارة الذهاب

يدخل الزمالك اللقاء بطموح كبير لتحقيق لقب البطولة حيث شدد الجهاز الفني على اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد ممكن من أجل تعويض خسارة مباراة الذهاب التي انتهت بهدف دون رد لصالح الفريق الجزائري.

سيناريوهات حسم اللقب أمام اتحاد العاصمة

توجد عدة احتمالات أمام الزمالك من أجل التتويج باللقب الإفريقي، أبرزها:

الفوز بهدف دون رد، وهو ما قد يؤدي إلى اللجوء لركلات الترجيح ويتوج الزمالك في حال حسمها لصالحه.

الفوز بفارق هدفين أو أكثر وهو السيناريو الذي يمنح الفريق الأبيض اللقب بشكل مباشر بعد التفوق في مجموع المباراتين.

حكم اللقاء 

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مسؤولي الزمالك بتعيين طاقم تحكيم من الجابون لإدارة اللقاء بقيادة الحكم بيير جيسلان أتشو ويعاونه كل من بوريس مارلايز ديتسوجا وأموس أبيجين ندونج فيما يتولى تانجوي باتريس ميبيامي مهام الحكم الرابع.

وتم تعيين التونسي هيثم قيراط حكما لتقنية الفيديو بمساعدة ماريا ريفيت من موريشيوس والكاميرونية كارين فومو أتزمبيونج، إلى جانب مراقبين للمباراة من جيبوتي وموريتانيا.

استاد القاهرة يستضيف مواجهة الحسم

تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي وسط ترقب جماهيري كبير، في مواجهة مصيرية يسعى خلالها الزمالك للعودة باللقب القاري وإسعاد جماهيره، بينما يدخل اتحاد العاصمة بهدف الحفاظ على تقدمه وحسم البطولة.

الزمالك الكونفدرالية بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية استاد القاهرة الدولي اتحاد العاصمة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

جنيهات ذهب

بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

وحدات سكنية

تصريحات رسمية.. أسباب رفض طلبات التقديم على الوحدات السكنية

وحدات سكنية

مش عارف بتترفض ليه؟.. الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

مشغولات ذهبية

بضغط من الدولار .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

بالصور

أسعار سيتروين سي اليزيه موديل 2014 المستعملة

سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه

شاومي تدخل عالم السيارات العائلية الفاخرة بسيارة ذكية تنافس الكبار

سياراة شاومي 
سياراة شاومي 
سياراة شاومي 

مزاد فرنسي يعرض 49 نسخة نادرة من رينو 5 الكلاسيكية تحمل أسماء نسائية

رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية

إطلالة شبابية.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بظهورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد