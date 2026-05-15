حسم اللقب يقترب.. سيناريوهات تتويج الزمالك بالكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها غدا السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

استعدادات مكثفة لتعويض خسارة الذهاب

يدخل الزمالك اللقاء بطموح كبير لتحقيق لقب البطولة حيث شدد الجهاز الفني على اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد ممكن من أجل تعويض خسارة مباراة الذهاب التي انتهت بهدف دون رد لصالح الفريق الجزائري.

سيناريوهات حسم اللقب أمام اتحاد العاصمة

توجد عدة احتمالات أمام الزمالك من أجل التتويج باللقب الإفريقي، أبرزها:

الفوز بهدف دون رد، وهو ما قد يؤدي إلى اللجوء لركلات الترجيح ويتوج الزمالك في حال حسمها لصالحه.

الفوز بفارق هدفين أو أكثر وهو السيناريو الذي يمنح الفريق الأبيض اللقب بشكل مباشر بعد التفوق في مجموع المباراتين.

حكم اللقاء

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مسؤولي الزمالك بتعيين طاقم تحكيم من الجابون لإدارة اللقاء بقيادة الحكم بيير جيسلان أتشو ويعاونه كل من بوريس مارلايز ديتسوجا وأموس أبيجين ندونج فيما يتولى تانجوي باتريس ميبيامي مهام الحكم الرابع.

وتم تعيين التونسي هيثم قيراط حكما لتقنية الفيديو بمساعدة ماريا ريفيت من موريشيوس والكاميرونية كارين فومو أتزمبيونج، إلى جانب مراقبين للمباراة من جيبوتي وموريتانيا.

استاد القاهرة يستضيف مواجهة الحسم

تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي وسط ترقب جماهيري كبير، في مواجهة مصيرية يسعى خلالها الزمالك للعودة باللقب القاري وإسعاد جماهيره، بينما يدخل اتحاد العاصمة بهدف الحفاظ على تقدمه وحسم البطولة.