معتمد جمال: جاهزون لكافة السيناريوهات وأثق فى اللاعبين بنهائي الكونفدرالية

قال معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فريقه قسم نهائي الكونفدرالية على مباراتين، والشوط الأول انتهى في الجزائر بالخسارة، في ظل غياب التوفيق، خاصة وأن فريقه كان بإمكانه العودة بالتعادل.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" سنبذل قصارى جهدنا في لقاء الإياب من أجل تتويج مجهودنا بالفوز ببطولة كأس الكونفدرالية، ونثق في قدرات اللاعبين وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في مباراة اتحاد العاصمة لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد اللقب".

وتابع :" نعمل على كل السيناريوهات للمباراة، ومنها سيناريو اللجوء لركلات الترجيح، ونتمنى أن نحسم اللقاء ونحقق الفوز دون اللجوء لهذا السيناريو، والزمالك جاهز لكل السيناريوهات في لقاء الإياب، وهدفنا تحقيق اللقب".

وواصل معتمد جمال:" لاعبو الزمالك لديهم خبرات كبيرة، ولا نفكر في الدوري حاليًا، وكل تركيز الفريق في لقاء الغد، وسنقاتل في لقاء الغد من أجل التتويج بلقب كأس الكونفدرالية".

وتابع :" سنخوض مباراة الإياب بصورة مختلفة عن لقاء الذهاب وقد نلعب بشكل مختلف عن مباراة الذهاب، ونحترم الفريق المنافس وسنخوض المباراة بطريقة متوازنة لتحقيق الهدف المطلوب".

وواصل المدير الفني:" لامين نداي مدرب اتحاد العاصمة له اسم كبير، والزمالك يعمل حسابه للضغوط الموجودة على الفريق، وتواجد الجماهير يكون بمثابة الدافع الكبير للفريق في المباراة، ولا يمثل أي ضغط على الفريق، وتسعى لتقديم مباراة كبيرة تليق بالزمالك".

وتابع معتمد جمال:" نحترم الشعب الجزائري ونشكرهم على حفاوة الاستقبال في الجزائر خلال مباراتي شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، ونرحب بالجماهير الجزائرية في بلدهم الثاني".

وواصل المدير الفني :" أهم أمر بالنسبة لي هو حصول الزمالك على بطولتي الكونفدرالية والدوري، ولا أفكر في مستقبلي مع الفريق".

وأضاف معتمد جمال:" نحترم التحكيم الأفريقي بشكل كبير، وكنت أتمنى أن تكون قرارات الحكم في لقاء الذهاب أفضل".

وواصل:" جميع اللاعبين على أتم الجاهزية لمباراة الغد، ونتطلع لتحقيق الفوز والتتويج ببطولة الكونفدرالية".

وفيما يخص التعامل مع حسام عبد المجيد نفسيًا عقب مباراة اتحاد العاصمة قال:" المدافع بشكل عام يكون عليه مسؤولية كبيرة جدًا، والطبيعي أن الجميع ينظر للأخطاء فقط، وحسام عبد المجيد قدم مباراة كبيرة في لقاء الذهاب، وكان من أفضل اللاعبين الذين ظهروا بشكل جيد في المباريات الأخيرة، ولكن قد يغيب عنه التوفيق في لعبة واحدة فقط، وتحدثت معه وأكدت له أنه من أفضل لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء غدٍ السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت على ستاد 5 يوليو بالجزائر السبت الماضي، انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.