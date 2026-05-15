التشكيل المتوقع للزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الزمالك واتحاد العاصمة غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على إستاد القاهرة الدولى.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، محمد إسماعيل.

خط الهجوم: ناصر منسي، عدي الدباغ، خوان بيزيرا أو شيكو بانزا.