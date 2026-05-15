عمر مرموش يواصل كتابة التاريخ الأوروبي.. ويقترب من معادلة رقم محمد زيدان

واصل عمر مرموش نجم مانشستر سيتي تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفًا جديدًا في فوز فريقه على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة خلال المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 على ملعب الاتحاد.

أرقام تاريخية للنجم المصري

ورفع مرموش رصيده إلى 10 أهداف بقميص مانشستر سيتي في البريميرليج منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025 قادما من آينتراخت فرانكفورت ليصل إجمالي أهدافه في دوريات أوروبا الكبرى إلى 45 هدفًا.

مطاردة رقم محمد زيدان

وبات عمر مرموش على بعد هدفين فقط من معادلة رقم محمد زيدان صاحب الـ47 هدفًا في الدوري الألماني ضمن قائمة أكثر اللاعبين المصريين تسجيلًا في الدوريات الأوروبية الكبرى بينما يواصل محمد صلاح صدارة القائمة التاريخية برصيد 228 هدفًا.

ويملك مرموش فرصة قوية لمعادلة رقم زيدان خلال الجولتين المتبقيتين من الدوري الإنجليزي عندما يواجه مانشستر سيتي فريقي بورنموث وأستون فيلا، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مؤخرا.

إشادة خاصة من جوارديولا

ومن جانبه، أشاد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالمستوى الذي يقدمه مرموش مؤكدا أن اللاعب يمتلك روحا قتالية عالية وقدرة دائمة على صناعة الفارق داخل الملعب.

وقال جوارديولا عقب المباراة: عمر مرموش دائمًا ما يمنحك الثقة فهو حاضر باستمرار بروحه القتالية وأخلاقياته العالية بالإضافة إلى قدرته الدائمة على تسجيل الأهداف.

استعدادات لكأس العالم 2026

ويستعد عمر مرموش للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 بعدما أوقعت القرعة الفراعنة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في نسخة تاريخية تشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة.