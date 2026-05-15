قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: حماية الجبهة الداخلية وبناء جسور التنمية الإفريقية ركيزتا الاستقرار
نهائي الكونفدرالية.. الزمالك يخوض المران الأخير لمواجهة اتحاد العاصمة
العملي غداً والتحريري 6 يونيو|معلومات وتفاصيل رسمية عن امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بوساطة إماراتية.. تبادل 410 أسرى بين روسيا وأوكرانيا
8 نجوم سوبر.. غيابات الزمالك بـ إياب اتحاد العاصمة| أسماء مفاجآة
كأس العالم 2026 على صفيح ساخن.. أزمة إيران تهدد المجموعة السابعة
مزايا وعيوب تطبيق نظام المجمعات في امتحانات الثانوية العامة 2026
أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر 2026
نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة
الأعلى للأمناء : إجراءات التعليم ستضمن تكافؤ الفرص في الامتحانات
تصنيع لقاح السرطان .. تفاصيل زيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية لـ روسيا
تعاون مصري روسي مرتقب لتوطين تقنيات العلاج البروتوني والطب النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر مرموش يواصل كتابة التاريخ الأوروبي.. ويقترب من معادلة رقم محمد زيدان

عمر مرموش
عمر مرموش
منتصر الرفاعي

واصل عمر مرموش نجم مانشستر سيتي تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفًا جديدًا في فوز فريقه على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة خلال المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 على ملعب الاتحاد.

أرقام تاريخية للنجم المصري

ورفع مرموش رصيده إلى 10 أهداف بقميص مانشستر سيتي في البريميرليج منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025 قادما من آينتراخت فرانكفورت ليصل إجمالي أهدافه في دوريات أوروبا الكبرى إلى 45 هدفًا.

مطاردة رقم محمد زيدان

وبات عمر مرموش على بعد هدفين فقط من معادلة رقم محمد زيدان صاحب الـ47 هدفًا في الدوري الألماني ضمن قائمة أكثر اللاعبين المصريين تسجيلًا في الدوريات الأوروبية الكبرى بينما يواصل محمد صلاح صدارة القائمة التاريخية برصيد 228 هدفًا.

ويملك مرموش فرصة قوية لمعادلة رقم زيدان خلال الجولتين المتبقيتين من الدوري الإنجليزي عندما يواجه مانشستر سيتي فريقي بورنموث وأستون فيلا، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مؤخرا.

إشادة خاصة من جوارديولا

ومن جانبه، أشاد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالمستوى الذي يقدمه مرموش مؤكدا أن اللاعب يمتلك روحا قتالية عالية وقدرة دائمة على صناعة الفارق داخل الملعب.

وقال جوارديولا عقب المباراة: عمر مرموش دائمًا ما يمنحك الثقة فهو حاضر باستمرار بروحه القتالية وأخلاقياته العالية بالإضافة إلى قدرته الدائمة على تسجيل الأهداف.

استعدادات لكأس العالم 2026

ويستعد عمر مرموش للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 بعدما أوقعت القرعة الفراعنة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في نسخة تاريخية تشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

عمر مرموش محمد زيدان مانشستر سيتي الدوري الانجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

البيض البودرة

منتج جديد ينعش صادرات مصر.. أول شحنة تنطلق إلى الخارج والعوائد مفاجأة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

جنيهات ذهب

بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

الفنانة فرح يوسف

وفاة والدة فرح يوسف

مشغولات ذهبية

رغم انخفاضه.. سعر الذهب عيار 24 فوق مستوى الـ 8 آلاف

حالة الطقس

بين حرارة القاهرة ولهيب الصعيد.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والشبورة الصباحية

ترشيحاتنا

أرشيفي

ضمن جولته لـ 5 دول.. رئيس الوزراء الهندي يصل الإمارات

أمير حاتمي

حاتمي : القوات المسلحة ستحمي وحدة أراضي إيران واستقلالها

ترامب والرئيس الصيني

ترامب: زيارتي إلى بكين كانت رائعة.. وأحترم الرئيس الصيني جدا

بالصور

شاومي تدخل عالم السيارات العائلية الفاخرة بسيارة ذكية تنافس الكبار

سياراة شاومي 
سياراة شاومي 
سياراة شاومي 

مزاد فرنسي يعرض 49 نسخة نادرة من رينو 5 الكلاسيكية تحمل أسماء نسائية

رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية

إطلالة شبابية.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بظهورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

‏ثورة ‏BYD‏.. تقنية شحن في 5 دقائق تنهي هيمنة سيارات البنزين

BYD‏
BYD‏
BYD‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد