نهائي الكونفدرالية.. موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة في اياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة



وتنطلق مباراة الزمالك واتحاد العاصمة غدا السبت في تمام الساعه التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على إستاد القاهرة الدولى.

وتذاع المباراة شبكة قنوات "بي إن سبورتس".



يدير مباراة الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري، ضمن منافسات اياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية طاقم التحكيم مكون من الجابوني بيير جيسلان أتشو حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنيه، بوريس مارلايز ديتسوجا مساعدًا أول، وأموس أبيجين ندونج مساعدًا ثانيًا، و تانجوي باتريس ميبيامي حكمًا رابعًا، وتم تعيين التونسي هيثم قيراط حكمًا لتقنية الفيديو، و ماريا ريفيت من موريشيوس مساعد حكم فيديو، والكاميرونية كارين فومو أتزمبيونج مساعد حكم فيديو ثان.