مؤتمر صحفي لـ معتمد جمال قبل نهائي الكونفدرالية

أعلن نادي الزمالك عن إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة معتمد جمال، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر حضور عمر جابر قائد الفريق، إلى جانب المدير الفني، للحديث عن استعدادات الزمالك للمباراة الحاسمة، وكشف آخر التفاصيل الفنية الخاصة باللقاء المرتقب، الذي يسعى فيه الفريق الأبيض لتعويض خسارة مباراة الذهاب والاقتراب من التتويج القاري.

مؤتمر اتحاد العاصمة قبل المواجهة المرتقبة

في المقابل، يعقد لامين نداي المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، مؤتمره الصحفي في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة، بحضور قائد الفريق، وذلك للحديث عن تحضيرات النادي الجزائري للمواجهة النهائية أمام الزمالك.

ويأمل اتحاد العاصمة في الحفاظ على أفضلية مباراة الذهاب والخروج بنتيجة إيجابية من القاهرة، من أجل التتويج بلقب البطولة الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

الزمالك يسعى لتعويض خسارة الذهاب

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مباراة ينتظرها جمهور الفريقين بشغف كبير.

وكان لقاء الذهاب، الذي أقيم السبت الماضي على ملعب 5 يوليو بالجزائر، قد انتهى بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد، ليصبح الزمالك مطالبًا بتحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل حصد اللقب، بينما يكفي الفريق الجزائري التعادل أو الخسارة بفارق هدف مع تسجيل أهداف للتتويج بالبطولة