معتمد جمال يجهز الزمالك لسيناريو الحسم بركلات الترجيح

حرص معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، على تجهيز لاعبيه نفسيًا وفنيًا لاحتمال اللجوء إلى ركلات الترجيح خلال المواجهة المرتقبة في نهائي البطولة القارية، وذلك من خلال تخصيص فقرات خاصة في التدريبات الأخيرة للتدرب على تنفيذ الركلات من علامة الجزاء.

وأكد الإعلامي جمال الغندور أن الجهاز الفني للفريق الأبيض ركز خلال مراني أمس واليوم على هذا الجانب، في إطار الاستعداد الكامل لكافة السيناريوهات المحتملة في اللقاء الحاسم، خاصة مع أهمية المباراة وصعوبة المنافسة أمام فريق قوي يبحث هو الآخر عن التتويج باللقب.

وشهدت التدريبات اهتمامًا كبيرًا من جانب معتمد جمال بتجهيز اللاعبين أصحاب الخبرات والشخصيات القوية لتنفيذ ركلات الترجيح، حيث حرص المدير الفني على رفع معدلات التركيز والثقة لدى اللاعبين قبل المباراة النهائية.

كما ركز الجهاز الفني على الجوانب النفسية خلال التدريبات، من أجل التعامل بهدوء مع الضغوط الجماهيرية والعصبية المتوقعة إذا وصلت المباراة إلى اللحظات الحاسمة، خاصة أن ركلات الترجيح دائمًا ما تحتاج إلى تركيز ذهني كبير وثبات انفعالي من اللاعبين.

وأوضح الغندور أن لائحة البطولة تنص على اللجوء مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية حال انتهاء المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد، وهو ما يعادل نتيجة الذهاب، دون خوض أشواط إضافية.

ويضع الجهاز الفني للزمالك هذا السيناريو في حساباته بقوة، لذلك يسعى معتمد جمال إلى تجهيز جميع اللاعبين تحسبًا للمشاركة في تنفيذ الركلات الحاسمة، أملاً في حسم اللقب وإسعاد جماهير القلعة البيضاء التي تنتظر التتويج القاري بشغف كبير.