جيش الاحتلال يطالب سكان جنوب لبنان بإخلاء منازلهم

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بارتفاع عدد الجنود القتلى في جنوب لبنان منذ استئناف القتال إلى 6 قتلى.

وأشار جيش الاحتلال في تصريحات له ؛ إلى أن وحدات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض قذيفة أُطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.



كما أنذر جيش الإحتلال الإسرائيلي سكان بلدات شبريحا وحمادية وزقوق المفدي ومعشوق والحوش في جنوب لبنان بضرورة إخلاء منازلهم.



وزعم جيشالاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله قام بخرق تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار.



ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى اعتراض صاروخا أطلق من لبنان باتجاه شمال الأراضي المحتلة.

