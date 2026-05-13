أعلن إعلام لبناني، عن غارات إسرائيلية على بلدتي كفررمان ومجدل زون جنوبي لبنان، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

وأفاد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت، منذ صباح اليوم، هجماتها في لبنان عبر استهداف ست سيارات في مناطق متفرقة، بينها ثلاث على الطريق الساحلي بين بيروت وصيدا، توزعت بين الجية والسعديات، فيما استهدفت ثلاث سيارات أخرى في قضاء صور جنوبي البلاد.

وأشار سنجاب، إلى أن المسيّرات الإسرائيلية تواصل التحليق المكثف وعلى ارتفاع منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق عدة من العاصمة، ما يعكس عمليات رصد مكثفة وتحديد أهداف محتملة لتنفيذ ضربات خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاغتيالات الجوية.