قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الجمعة
حرق مسجد في رام الله.. المستوطنون يشنون هجمات عنصرية ضد الفلسطينيين
جيش الاحتلال يطالب سكان جنوب لبنان بإخلاء منازلهم
تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم
أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21
باحث سياسي: الأمن العراقي أحبط تمركز إسرائيل في صحراء النخيب وأمريكا خالفت اتفاقاتها
ترامب إيران: صبري تجاه إيران لن يطول كثيرا
لخدمة 40 ألف حاج.. السياحة تطلق منصة رسمية لمتابعة الحجاج وإحكام الرقابة ميدانيا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-5-2026 والقنوات الناقلة
جدل واسع حول "تنظيف القولون السريع" عبر وصفات متداولة على السوشيال ميديا
بين حرارة القاهرة ولهيب الصعيد.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والشبورة الصباحية
حكم الطواف على الكرسي المتحرك.. الإفتاء تفند أراء المذاهب الأربعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التحول نحو «الدعم الذكي» يضمن الاستدامة الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

قال الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب،  إن المقال الذي نشره الدكتور شريف فاروق حول تطوير منظومة الدعم، يعكس توجهًا جادًا من الدولة لإعادة بناء منظومة الحماية الاجتماعية على أسس اقتصادية أكثر استدامة، بما يحقق التوازن بين حماية محدودي الدخل والحفاظ على كفاءة الإنفاق العام في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

وأكد "سليم" أن الدولة لم تعد تواجه فقط تحدي توفير الدعم، وإنما ضمان استمراريته وقدرته على الوصول العادل إلى المواطنين المستحقين، مشيرًا إلى أن استمرار النظم التقليدية بنفس الآليات القديمة أصبح يفرض أعباء مالية وإدارية ضخمة، إلى جانب وجود فجوات تسمح بتسرب جزء من الدعم بعيدًا عن الفئات المستهدفة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن أهمية الطرح الذي قدمه وزير التموين تكمن في اعتماده على مفهوم " الدعم الذكي"، القائم على استخدام التكنولوجيا والربط الإلكتروني وقواعد البيانات الموحدة، بما يسمح ببناء منظومة أكثر دقة وشفافية، وقادرة على التفاعل مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية بصورة سريعة وفعالة.

 التحول نحو الدعم النقدي يمنح الدولة قدرة على توجيه الموارد بمرونة

وأوضح أن التحول نحو الدعم النقدي يمنح الدولة قدرة أكبر على توجيه الموارد بصورة مرنة، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية أو التقلبات العالمية، حيث يصبح من السهل إعادة تقييم قيمة الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا، مقارنة بالنظم التقليدية المرتبطة بدعم سلع محددة قد لا تعبر دائمًا عن الاحتياجات الفعلية للأسر.

وأشار "سليم" إلى أن التجارب الدولية الحديثة أثبتت أن كفاءة نظم الحماية الاجتماعية لم تعد تقاس بحجم الدعم فقط، وإنما بمدى دقة الاستهداف وسرعة وصول الدعم وشفافية إدارته، وهو ما تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه من خلال التوسع في التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات بشكل مستمر.

وشدد على ضرورة أن يصاحب أي تطوير لمنظومة الدعم حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والرقابية، تتضمن ضبط الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز المنافسة، حتى يحقق المواطن الاستفادة الحقيقية من أي زيادة في قدرته الشرائية.

كما دعا إلى استمرار الحوار المجتمعي حول آليات تطوير الدعم، لضمان الوصول إلى نموذج يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ في الوقت نفسه على الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن نجاح المنظومة الجديدة يرتبط بثقة المواطن في قدرة الدولة على حمايته وتوفير احتياجاته الأساسية.

وأكد النائب محمد سليم  أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية إصلاحية شاملة لا تستهدف تقليص دور الدعم، وإنما إعادة توجيهه بكفاءة أكبر، بما يضمن الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للأجيال القادمة

محمد سليم مجلس النواب شريف فاروق تطوير منظومة الدعم محدودي الدخل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

دواجن بيضاء

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن بالأسواق.. ماذا حدث؟

أفضل شهادات ادخار في البنوك

عائد شهري مرتفع .. إليك أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

وزير التربية والتعليم

رسمياً..تسليم أجهزة تابلت لطلاب التعليم الفني اعتبارًا من العام الدراسي المقبل

شوبير

أحمد شوبير يكشف موقف الأهلي من شكوى الزمالك وملف توروب

بالصور

‏ثورة ‏BYD‏.. تقنية شحن في 5 دقائق تنهي هيمنة سيارات البنزين

BYD‏
BYD‏
BYD‏

سوت لافتة.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد