تعاون مصري روسي مرتقب لتوطين تقنيات العلاج البروتوني والطب النووي

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كمتحدث رئيسي في الجلسة الدولية رفيعة المستوى بعنوان «من أجل الصحة – إلى روسيا»، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي السابع عشر «روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان 2026»، والذي يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو 2026 بمركز المعارض الدولي «قازان إكسبو» بجمهورية تتارستان الروسية، بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء وممثلي الحكومات والمؤسسات الصحية والاستثمارية من مختلف دول العالم، في واحدة من أبرز المنصات الدولية المعنية بتعزيز التعاون الاقتصادي والصحي بين روسيا ودول العالم الإسلامي.

وضمت الجلسة الدكتور ألمير أباشيف، وزير الصحة بجمهورية تتارستان، والدكتورة إيفجينيا كوتوفا، نائبة وزير الصحة بروسيا الاتحادية، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية، وذلك في إطار نقاشات موسعة حول مستقبل التعاون الصحي الدولي، وتطوير النظم الصحية، وتوسيع آفاق الشراكة في مجالات الطب المتقدم والسياحة العلاجية والتكنولوجيا الطبية.

مصر تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة إقليمية رائدة

وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد السبكي أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة إقليمية رائدة في مجال السياحة الصحية والعلاجية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك اليوم منظومة صحية متكاملة تجمع بين البنية التحتية الحديثة، والكوادر الطبية المؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية، والتجهيزات والتقنيات الطبية المتطورة، إضافة إلى منظومة خدمات فندقية متكاملة وباقات علاجية مرنة بأسعار تنافسية تناسب مختلف احتياجات المرضى من داخل مصر وخارجها.

وأوضح أن هذا التكامل في عناصر القوة الصحية المصرية يعزز من قدرة الدولة على المنافسة عالميًا، ويضعها في موقع متقدم لتكون مركزًا إقليميًا للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في ظل ما تشهده من تطور نوعي في جودة الخدمات الصحية والتحول الرقمي وتطبيق معايير الحوكمة والجودة الشاملة داخل المنشآت الصحية.

وأشار إلى أن التجربة المصرية في منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل تحولًا هيكليًا غير مسبوق في تاريخ الدولة، حيث أسست لمرحلة جديدة من العدالة الصحية وتكافؤ الفرص في الحصول على الخدمة الطبية، كما وضعت مصر على خريطة الاستثمار الصحي الدولي باعتبارها سوقًا واعدة وبيئة جاذبة للاستثمارات والشراكات في القطاع الصحي.

وفي سياق متصل، تناول الدكتور السبكي آفاق التعاون المصري الروسي في مجالات الطب المتقدم، مؤكدًا وجود توجه مشترك نحو توطين تقنيات العلاج بالبروتون والطب النووي داخل مصر، باعتبارها من أحدث التقنيات العالمية في علاج الأورام والأمراض الدقيقة.

وأشار إلى أن منطقة الضبعة بمحافظة مطروح تمثل إحدى النقاط الاستراتيجية المرشحة لاستضافة تطبيقات متقدمة في هذا المجال ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز من قدرة مصر على تقديم خدمات علاجية فائقة التخصص ويضعها في مصاف الدول المتقدمة في استخدام التكنولوجيا الطبية المتطورة.

وأضاف أن التعاون مع الجانب الروسي في هذا المجال يفتح آفاقًا واسعة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات وبناء قدرات الكوادر الطبية المصرية، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات الطبية والتقنيات العلاجية المتقدمة.

كما أعلن الدكتور أحمد السبكي، خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش المنتدى بحضور الدكتور ألمير أباشيف، وزير الصحة بجمهورية تتارستان، والدكتورة إيفجينيا كوتوفا، نائبة وزير الصحة بروسيا الاتحادية، عن نتائج المباحثات الموسعة التي جرت مع الجانب التتارستاني، والتي تناولت بحث فرص التعاون المشترك في مجالات تطوير الخدمات الصحية، والسياحة العلاجية، وتبادل الخبرات الطبية، والتدريب وبناء القدرات، فضلًا عن التعاون في مجالات الطب المتقدم والتكنولوجيا الطبية الحديثة.

وأكد الدكتور السبكي أن المباحثات عكست اهتمامًا متبادلًا بتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم جهود تطوير النظم الصحية وتحقيق التكامل في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا حول أهمية تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل التجارب الناجحة بما يخدم أهداف التنمية الصحية المستدامة لدى الجانبين.

وأضاف أن التعاون المصري التتارستاني يُعد نموذجًا واعدًا للتعاون الدولي القائم على تبادل المعرفة والخبرات وتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدًا أن مصر حريصة على بناء شراكات صحية دولية فاعلة تدعم توجهاتها نحو التحول إلى مركز إقليمي للرعاية الصحية والسياحة العلاجية والاستثمار الطبي.

وأكد أن المنتدى يمثل منصة دولية محورية لبحث مستقبل الشراكات الصحية بين الدول، خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي في الطب، والطب الرقمي، والسياحة العلاجية، وتكامل الأنظمة الصحية عبر الحدود، مشيرًا إلى أن هذه التحولات أصبحت واقعًا يفرض نفسه على سياسات الصحة العالمية.

واختتم الدكتور أحمد السبكي كلمته بالتأكيد على أن مشاركة مصر في هذا المحفل الدولي تعكس ثقة المجتمع الدولي في التجربة المصرية في قطاع الرعاية الصحية، وتعزز من مكانتها كدولة قادرة على لعب دور محوري في صياغة مستقبل الرعاية الصحية في المنطقة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الشراكات الاستراتيجية التي تدعم رؤية مصر 2030، وتدفع نحو بناء نظام صحي متكامل قائم على الابتكار والاستدامة والجودة العالمية.