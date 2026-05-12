لتعزيز الرعاية الصحية بقنا.. توقيع بروتوكول بين كلية الطب ومديرية الصحة

وقّعت كلية الطب بقنا تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، ومديرية الشؤون الصحية بقنا بروتوكول تعاون، بهدف دعم وتطوير المنظومة الصحية بمحافظة قنا، والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والكوادر الطبية بالجامعة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والصحية.



كما يهدف البروتوكول إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية، وربط الجامعات بالمجتمع، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي المحافظة.

ووقّع البروتوكول الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بحضور الدكتور أحمد علي عامر، نائب المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، والدكتور أحمد خيري، مدير مستشفى الطوارئ والإصابات الجامعي.

ويتضمن التعاون تنفيذ برامج تدريبية وتعليمية مشتركة، ودعم المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بعدد من التخصصات الطبية، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الصحية داخل مستشفيات المحافظة ومراكزها.

أكد الجانبان، أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو التكامل بين القطاعين الأكاديمى والصحي، بما يحقق أفضل خدمة طبية للمواطن القنائي، ويدعم جهود التنمية الصحية بالمحافظة.