مصرع طفل وإصابة والده وشقيقه سقط عليهم حائط منزل في قنا

لقى طفل مصرعه وأصيب والده وشقيقه، إثر سقوط حائط منزل قديم عليهم، فى قرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طفل وإصابة والده وشقيقه عقب سقوط حائط فوق رؤوسهم بقرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادى.

بالانتقال والفحص، تبين أن حائط منزل قديم مبنى بالطوب اللبن، سقط فوق رؤوس الضحايا أثناء مرورهم بجواره، ما أدى لمصرع الطفل وإصابة والده وشقيقه.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.