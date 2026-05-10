مصرع مهندس وطالبة من مصابى حادث طريق قنا الصحراوى الغربى

لفظ مهندس وطالبة أنفاسهما الأخيرة، فور وصولهما إلى مستشفى قنا الجامعى، عقب انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها مع آخرين بطريق قنا الصحراوى الغربى.

وتبين مصرع سيد حسن أبو الحمد 40 عامًا، مهندس، وشيماء محمد ياسين 21 عاما طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الطب، عقب إصابتهما فى الحادث، وأثناء تلقيهما العلاج بمستشفى قنا الجامعى.

كان طريق قنا الصحراوى الغربى، شهد حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أمام قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، نتج عنه إصابة 18 شخص يستقلون السيارة، بعضهم نقل بإصابات خطيرة.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين إصابة كل من: سليمان عبد العاطي أبو زيد، 65 عاما، كرم أبو المجد علي، 52 عاما، أحمد أبو الحجاج عبد المعطي 43 عاما، سيد حسن أبو الحمد 40 عاما، مختار عبد المعطي عبد الله، 66 عاماً، وأسماء حمدي توفيق، 38 عاما.

وإصابة كل من: منال عبد الحق عبد القادر 34 عاما، ياسمين جاد الرب أحمد 27 عاما، أسماء عبد السميع حسين 29 عاما، فايزة محمد عبد الوهاب 23 عاما، محمود سعودي عبد اللطيف 23 عاما، شيماء محمد ياسين 21 عاما، مصطفى أبو الحجاج أحمد 21 عاما، حسن عبد الوهاب حسن 19 عاما، دعاء صابر عبد العاطي 17 عاما، أحمد عماد حمدى 17 عاما، خلف الله منتصر حافظ 11 عاما، وقرقار حامد قرقار.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.