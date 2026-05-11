قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل جديدة
وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستأتي فى مستوى الطالب المتوسط ..واجراءات مشددة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص
بأكبر حمولة بضائع صب في تاريخه.. ميناء دمياط يستقبل السفينة العملاقة YANG FAN
3 شهور حبس وغرامة 10 آلاف جنيه لهؤلاء بسبب فيسبوك | تفاصيل
الجيش الإسرائيلي: حبس جنديين بتهمة الإساءة لتمثال السيدة العذراءفي لبنان
موعد مباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026
تحرك برلماني لإعادة النظر في ضم مادتي اللغة العربية والتاريخ لمجموع طلاب الشهادات الدولية
الكشف عن طاقم تحكيم نهائي دوري أبطال أوروبا
أقامها ماكرون وروتو.. الرئيس السيسى يشارك في مأدبة عشاء تكريما للرؤساء المشاركين بقمة أفريقيا فرنسا
المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يفاجئ الجميع : أنا بريء
مدبولي: أصحاب المصانع أكدوا قيمة برنامج دعم الصناعة والتصدير
إدراج مراكز شباب جديدة بالخطة الاستثمارية للدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور نائب وزير الصحة.. محافظ قنا يتابع مؤشرات تنظيم الأسرة والملف السكاني

اجتماع المجلس الإقليمي للسكان
اجتماع المجلس الإقليمي للسكان

ترأس اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والمشرف على المجلس القومي للسكان، اجتماع المجلس الإقليمي للصحة والسكان، لمتابعة مستجدات الملف السكاني ومؤشرات تنظيم الأسرة بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد خيري، مساعد نائب وزير الصحة، والدكتور سمير الدميري، مدير الإدارة المركزية للرعاية الأولية بوزارة الصحة، والدكتورة مرفت فؤاد، مدير الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى جانب أعضاء المجلس الإقليمي للصحة والسكان.

واستهل اللقاء بعرض مفصل قدمته الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، تناول تطورات معدلات الإنجاب والتحليل الديموغرافي والبيانات الأساسية والمؤشرات المركبة لمحافظة قنا، بالإضافة إلى عرض مؤشرات تنظيم الأسرة والوسائل المنصرفة خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2026، مشيرة إلى أن نسبة السيدات اللاتي توقفن عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة بلغت 30%.
 

كما استعرضت نائب وزير الصحة، المبادرة الرئاسية "1000 يوم ذهبية" وجهود تشغيل وحدات حياة كريمة وتنمية الأسرة، مؤكدة أن الارتقاء بالملف الاقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقا بالملف السكاني، وأن جهود الدولة في هذا الملف تستهدف الحفاظ على المجتمع من التشيخ السكاني، مع أهمية تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل والتوسع في العيادات المتنقلة للوصول إلى أكبر عدد من السيدات.

ووجهت الألفي، مديرية الصحة بقنا، بعقد اللجنة التنسيقية لملف السكان بشكل شهري لزيادة معدلات الإنجاز في هذا الملف، مع الالتزام بإعداد إخطارات الولادة من خلال الزيارات الميدانية للتأكد من طبيعة الولادة، سواء كانت طبيعية أو قيصرية، بما يضمن دقة البيانات وتحسين مؤشرات المتابعة.
 

من جانبه أشاد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالجهود المبذولة في الملف السكاني والعمل على تنفيذ البرامج والمبادرات على أرض الواقع، مؤكدا أن الاهتمام بالصحة والسكان يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية بقيادة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم لإنجاح منظومة العمل السكاني وتحقيق المستهدفات المطلوبة.
 

فيما أكد محافظ قنا، أن الدولة بكافة مؤسساتها تقوم بدور توعوي متكامل لمجابهة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية على المجتمع، موجهاً مديرية الصحة بإعداد خطة تنفيذية لكافة مخرجات الاجتماع وتحديد الإمكانات المطلوبة، إلى جانب إعداد دراسة متكاملة لأماكن تحرك العيادات المتنقلة وربطها بالكثافات السكانية النسائية بالتنسيق مع مختلف الجهات.

قنا المجلس الإقليمي للصحة الملف السكاني المنظومة الصحية وزارة الصحة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

عداد الكهرباء

سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

ترشيحاتنا

هانتا

من القوارض إلى الإنسان.. تحذيرات طبية من فيروس هانتا وأعراضه وطرق انتقاله

السيارات الكهربائية

الحكومة تودع البنزين.. خطة طموحة لإحلال السيارات الحكومية بكهربائية

كأس العالم

بين حظر إيران وأسعار التذاكر.. أزمات عديدة تتصدر المشهد قبل شهر من انطلاق كأس العالم 2026

بالصور

إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الشرقية.. توزيع مستلزمات الحج على حجاج الجمعيات الأهلية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بخصر منحوت.. نسرين أمين من زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقيه

بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد