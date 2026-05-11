بحضور نائب وزير الصحة.. محافظ قنا يتابع مؤشرات تنظيم الأسرة والملف السكاني

ترأس اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والمشرف على المجلس القومي للسكان، اجتماع المجلس الإقليمي للصحة والسكان، لمتابعة مستجدات الملف السكاني ومؤشرات تنظيم الأسرة بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد خيري، مساعد نائب وزير الصحة، والدكتور سمير الدميري، مدير الإدارة المركزية للرعاية الأولية بوزارة الصحة، والدكتورة مرفت فؤاد، مدير الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى جانب أعضاء المجلس الإقليمي للصحة والسكان.

واستهل اللقاء بعرض مفصل قدمته الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، تناول تطورات معدلات الإنجاب والتحليل الديموغرافي والبيانات الأساسية والمؤشرات المركبة لمحافظة قنا، بالإضافة إلى عرض مؤشرات تنظيم الأسرة والوسائل المنصرفة خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2026، مشيرة إلى أن نسبة السيدات اللاتي توقفن عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة بلغت 30%.



كما استعرضت نائب وزير الصحة، المبادرة الرئاسية "1000 يوم ذهبية" وجهود تشغيل وحدات حياة كريمة وتنمية الأسرة، مؤكدة أن الارتقاء بالملف الاقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقا بالملف السكاني، وأن جهود الدولة في هذا الملف تستهدف الحفاظ على المجتمع من التشيخ السكاني، مع أهمية تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل والتوسع في العيادات المتنقلة للوصول إلى أكبر عدد من السيدات.

ووجهت الألفي، مديرية الصحة بقنا، بعقد اللجنة التنسيقية لملف السكان بشكل شهري لزيادة معدلات الإنجاز في هذا الملف، مع الالتزام بإعداد إخطارات الولادة من خلال الزيارات الميدانية للتأكد من طبيعة الولادة، سواء كانت طبيعية أو قيصرية، بما يضمن دقة البيانات وتحسين مؤشرات المتابعة.



من جانبه أشاد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالجهود المبذولة في الملف السكاني والعمل على تنفيذ البرامج والمبادرات على أرض الواقع، مؤكدا أن الاهتمام بالصحة والسكان يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية بقيادة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم لإنجاح منظومة العمل السكاني وتحقيق المستهدفات المطلوبة.



فيما أكد محافظ قنا، أن الدولة بكافة مؤسساتها تقوم بدور توعوي متكامل لمجابهة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية على المجتمع، موجهاً مديرية الصحة بإعداد خطة تنفيذية لكافة مخرجات الاجتماع وتحديد الإمكانات المطلوبة، إلى جانب إعداد دراسة متكاملة لأماكن تحرك العيادات المتنقلة وربطها بالكثافات السكانية النسائية بالتنسيق مع مختلف الجهات.

