هيئة الرعاية الصحية بالأقصر تستقبل نائب وزير الصحة لشئون السكان بمركز طب أسرة العوامية

استقبل الدكتور أحمد صبري الملاح _ مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف العام على المجلس القومي للسكان في مصر، والوفد المرافق لها، خلال زيارتها إلى مركز طب أسرة العوامية التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وذلك ضمن جولتها بالمحافظة للاطلاع على خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال الزيارة، تفقدت الدكتورة عبلة الألفي عددًا من أقسام المركز، واطلعت على مستوى خدمات الرعاية الأولية وتنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل، كما تابعت سير العمل داخل العيادات المختلفة والخدمات المقدمة للمنتفعين.

وأشادت نائب وزير الصحة بمستوى التنظيم وجودة الخدمات الطبية المقدمة داخل المركز، مثمنة جهود الفرق الطبية والإدارية، ومؤكدة أهمية دعم خدمات الرعاية الأولية وبرامج التوعية والصحة الإنجابية بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد صبري الملاح حرص فرع الهيئة بالأقصر على استمرار تطوير الخدمات الصحية وتقديم رعاية طبية متميزة للمنتفعين وفق أعلى معايير الجودة.

حضر الزيارة الدكتور محمد حسني، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور تامر عبده مدير إدارة الرعاية الأولية بالفرع، والدكتور عبدالله الشايب مدير مركز العوامية إلى جانب عدد من القيادات الطبية والإدارية بالفرع.